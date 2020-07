Defensie sluit binnenstad Den Haag af voor protesterende boeren

Defensie sluit de binnenstad van Den Haag af omdat er boeren met trekkers onderweg zijn naar de stad om te protesteren tegen een stikstofmaatregel van landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie). Dat bevestigt Defensie desgevraagd aan NRC. Bij het Binnenhof zijn al zo’n 25 boeren met trekkers aanwezig om tegen de maatregel te demonstreren, waarover vannacht wordt gestemd door de Tweede Kamer. Ook zijn er betogers bij het Binnenhof die demonstreren tegen de coronamaatregels.

Defensie zet 25 vrachtwagens en zo’n vijftig tot zestig militairen in om delen van de stad af te sluiten. Volgens een woordvoerder van Defensie heeft de politie „dit soort zwaar materieel niet” om de trekkers tegen te houden. Hoeveel boeren onderweg zijn naar de stad is vooralsnog onduidelijk. Ook de gemeente heeft daar op dit moment nog geen goed beeld van. Van ingrijpen is geen sprake zolang de demonstratie rustig verloopt, aldus een woordvoerder.

De actiegroep Farmers Defence Force (FDF) riep boeren eerder op om met trekkers naar de stad te komen. De politie heeft straten naar het Binnenhof afgezet. Via Twitter meldt de politie dat de boeren tot 22.00 uur mogen demonstreren. „Alle demonstranten die met tractoren onderweg gaan of onderweg zijn naar Den Haag voor het boerenprotest kunnen hun landbouwvoertuig parkeren op de Benoordenhoutseweg en vervolgens lopend naar de verzamelplaats op het Malieveld te gaan”, aldus de politie.

Naast Den Haag wordt ook in Breda en Groningen gedemonstreerd door boeren. Op het Chasséveld in Breda staan volgens de politie zo’n 35 landbouwvoertuigen. Hoeveel boeren er op de been zijn in Groningen is onbekend. Volgens de boeren van de Farmers Defense Force gaat de maatregel ten koste van de gezondheid van koeien. Schouten is het daar echter niet mee eens en stelt dat Nederlandse koeien meer eiwit krijgen dan ze nodig hebben.

In de Tweede Kamer wordt donderdagavond gedebatteerd over een maatregel die minister Schouten wil doorvoeren om de hoeveelheid eiwit in veevoer te verlagen. Hierdoor wordt de stikstofuitstoot teruggebracht. De uitgespaarde uitstoot wil de minister gebruiken om onder meer huizen en wegen te bouwen bij snelwegen. Die bouw ligt nu stil na een uitspraak van de Raad van State in mei vorig jaar. Sindsdien wordt zijn de boeren meerdere keren met hun trekkers het land doorgetrokken naar het Malieveld en het Binnenhof in Den Haag. Ook bij eerdere demonstraties werd Defensie ingezet om de trekkers tegen te houden.