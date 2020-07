De series van week 27: Warrior Nun, Homemade, Hanna seizoen 2 en de musical Hamilton

Warrior Nun

Een actieserie met een opvallend uitgangspunt: jonge non vecht samen met een eeuwenoud genootschap tegen demonen. De negentienjarige Ava (Alba Baptista) wordt op een dag wakker in een mortuarium. Ze blijkt superkrachten te hebben. Wat nu? De Nederlandse actrice Thekla Reuten speelt een belangrijk rol als wetenschapper die een portaal naar de hemel ontdekt. Of is het de hel? Verwacht geen Buffy the Vampire Slayer. Warrio Nun mist helaas de pulpy knipoog die je van de titel mag verwachten: de toon is serieus en uitleggerig, het verhaal komt traag op gang. Netflix, tien afleveringen.

Homemade

Zeventien toonaangevende regisseurs hebben tijdens de coronacrisis thuis korte films gemaakt. Ze gebruikten alleen eigen apparatuur. Homemade bevat shorts van onder anderen Paolo Sorrentino, Ladj Ly, Pablo Larraín, Kristen Stewart en Gurinder Chadha. Netflix, zeventien afleveringen.

The Baby-Sitters Club

Gebaseerd op de vaker verfilmde jeugdboekenreeks van Ann M. Martin. Vriendinnen beginnen een oppasbureau en krijgen levenslessen. Netflix, tien afleveringen.

Lees ook: Hiphopmusical ‘Hamilton’ vergroot historisch besef (●●●●●)

Hamilton

De hiphopmusical Hamilton was een gigantische hit op Broadway. De tv-registratie van de musical zou eigenlijk pas in 2021 verschijnen, maar de release is vanwege corona naar voren gehaald. De productie van en met Lin-Manuel Miranda vertelt het verhaal van de Amerikaanse ‘founding father’ Alexander Hamilton. Disney+, 160 minuten.

Hanna seizoen 2

Tweede seizoen van de thrillerserie over een jonge vrouw die in afzondering opgroeide en in de bossen getraind is door haar vader. In het tweede seizoen is Hanna op de vlucht voor een sinistere organisatie. Ook ontdekt ze dat er meer vrouwen zijn zoals haar. Amazon Prime Video, acht afleveringen.

MotherFatherSon

Richard Gere speelt de baas van een media-imperium in dit familiedrama. Als zijn zoon in het ziekenhuis belandt, komt het bedrijf onder druk te staan. NPO Start Plus, acht afleveringen.