De route naar het paradijs is voor iedereen anders

Slijp de machetes, we gaan naar Zuid-Amerika! De Zoektocht naar El Dorado is half racespel en half kaartspel. De spelers zijn ontdekkingsreizigers op zoek naar de mythische stad van goud in de Zuid-Amerikaanse jungle. Wie het eerst het einddoel bereikt, wint het spel.

De betovering van El Dorado begint als de jungleroute wordt uitgelegd. Een prachtige landkaart vol mogelijkheden én hindernissen strekt zich voor de spelers uit. Daar zit een grote waterpartij! Hoe gaan we daar overheen? En kijk die dichtbegroeide jungle!

Je zet je pion vooruit door kaarten te spelen. Met een verkennerkaart mag je één junglevakje vooruit, een zeeman helpt je een watervakje te betreden. Zo schuifelen de spelers kaart voor kaart richting de finish. Met slim positiespel kun je elkaar goed dwars zitten, door tegenspelers tot omwegen te dwingen.

Een briljante toevoeging zijn barrières die maar door één speler hoeven te worden geslecht door extra kaarten te spelen. Ze werken vertragend voor de speler die voorop ligt en wil doorstoten. En als je nek aan nek ligt worden die barrières helemaal spannend. Haal jij die barrière weg of doe ik ’t?

Alle race-actie vindt plaats op het bord, maar het voorbereidende werk gebeurt op de markt: de pitstraat van de jungle. Hier kun je kaarten kopen met nieuwe krachten. Maar je gebruikt voor de aankoop dezelfde kaarten als waarmee je racet. Het levert een fraai dilemma op. Zet je je kaarten in om nu vooruit te gaan, of gebruik je ze om krachtigere kaarten te kopen waar je straks meer aan hebt?

Het spannende is dat de complete route vanaf beurt één zichtbaar is. Iedereen weet dus waar ’ie aan toe is. De truc is om kaarten aan te schaffen die goed aansluiten op de route, terwijl je flexibel genoeg blijft om naar plan B te wisselen als plan A in duigen valt.

Het mooie van de markt is dat iedereen aan het einde met verschillende kaarten racet. Daardoor is niet één route de beste. De speler die heeft geïnvesteerd in machetes en voormannen, neemt de lange omweg door de jungle. Terwijl een speler die een kapitein heeft ingehuurd eerder de verraderlijke rivier zal oversteken.

Er zit genoeg diepte in El Dorado om ontdekkingsreizigers flink aan het denken te zetten. Maar uiteindelijk blijft het een race: wie als eerste aankomt, wint.

De zoektocht naar El Dorado, 2-4 spelers, 30 euro ●●●●●