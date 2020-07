De romantische heiligenlevens van popsterren

We kunnen niet naar Lowlands dit jaar, er is ook geen Pinkpop, geen Down The Rabbit Hole of Zwarte Cross. Wat moeten muziekliefhebbers dan doen deze zomer? Zelf platen draaien, natuurlijk. En ondertussen aan het zwembad een muziekboek lezen.

Boeken over popartiesten zijn doorgaans romantische heiligenlevens volgens een vast patroon. Een ongelukkige tiener klampt zich vast aan de rock-’n-roll, dan wordt hij of zij plotseling beroemd en tuimelt in de toverketel vol drugs en groupies. Na jaren van losbandigheid en wangedrag komt de zondaar ten val, gaat door een diep dal, en dan volgt de bekering. Of een vroege dood, dat kan ook.

NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven

Kleurrijke uitspattingen en het achterliggende junkieverdriet, dat leest natuurlijk lekker weg. Het moet dan bij voorkeur wel eerlijk en met humor worden opgediend. En ook met enige aandacht voor het tijdsbeeld en de muziek. Vreemd genoeg schiet dat laatste er vaak bij in.

En het ís ook moeilijk, schrijven over popmuziek. Bij Beethoven kun je nog over zijn contrapuntische texturen beginnen en bij Coltrane over de parallelle tertsverwantschappen. Maar popmuziek is in de grond simpel. Het draait om de stem en de sound – lastig te vangen in woorden.

Drie muziekboeken die je door deze festivalloze zomer trekken.

Begin hiermee

One Two Three Four, The Beatles in Time van Craig Brown is zo’n heerlijk boek omdat hij de cranberries uit de saus vist, volgens zijn zeer persoonlijke voorkeur. Zo vergelijkt hij de kerstboodschappen van The Queen uit de jaren zestig met die van The Beatles. Ronnie Spector, die met meidengroep The Ronettes wereldhits als ‘Be My Baby’ had, toont zich in haar autobiografie Be My Baby een onverwoestbare vrouw die met humor haar harde leven beschrijft. Verder zijn autobiografieën vaak te flatteus en vlak, maar Elton John toont zich in Ik, Elton John een geestig en bloemrijk verteller die vol zelfspot zit.

One Two Three Four, The Beatles in Time – Craig Brown, 4th Estate, 628 blz, 18,99 euro

Be My Baby – Ronnie Spector, Words In Edgewise, 376 blz, 24,99 euro

Ik, Elton John, Lebowski, 414 blz, 24,99

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 juli 2020