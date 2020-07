De ambitie van talkshow ‘M’ is duidelijk: een ander beeld laten zien

Het klonk daadwerkelijk een beetje gek na meer dan drie maanden: applaus in de theaterzaal. Talkshow M vierde de versoepeling van de coronamaatregelen woensdag met een speciale heropeningsuitzending vanuit Carré – met publiek. Dat zag een terugblik waarin de twee onderwerpen samenkwamen die M de afgelopen maanden voorrang gaf boven alle andere: cultuur en racisme.

Vanaf de eerste uitzending in maart hamerde M op de noodzaak om de door corona hard getroffen cultuursector te steunen. Bepalend voor het tweede deel van het M-seizoen – dat vrijdag alweer wordt afgesloten – was de uitzending van 1 juni, meteen na afloop van de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam. Verschillende gasten kwamen er net vandaan, nadampend van de energie die de bijeenkomst ze had gegeven en vervuld van hoop en vastberadenheid. Dáár ging het vervolgens over aan tafel, de controverse over het schenden van de coronaregels bij de demonstratie was slechts een voetnoot.

M besloot, in de woorden van Margriet van der Linden, voorrang te geven aan het onderwerp. Vrijwel dagelijks voerde ze gesprekken over racisme, discriminatie en inclusiviteit. Het gaf het eerder wat ongerichte M dit jaar een uitgesproken karakter. Dat leverde het programma kritiek op van mensen die dat karakter niet aanstond, omdat ze meer distantie verlangen of omdat ze cultuur en antiracisme linkse hobby’s vinden.

De Carré-uitzending van woensdag viel samen met Keti Koti, de herdenking van het Nederlandse slavernijverleden. De leidende gedachte in M was dat de coronacrisis ruimte had geschapen om anders naar situaties in de wereld te kijken die lang als vastgeroest werden beschouwd: zoals racisme , maar ook de klimaatcrisis.

Een van de gasten was Rob Wijnberg, hoofdredacteur van De Correspondent, die het had over hoe ‘crisaes’ (Latijnse meervouden zijn zeg maar niet echt zijn ding) kunnen helpen om in beweging te brengen wat onveranderlijk leek. Daarna sjouwde hij het Raam van Overton de piste van Carré op: „Dingen die eerst ondenkbaar of radicaal waren, kunnen mainstream worden.” Maar een crisis leidt niet noodzakelijk tot vooruitgang. Zijn gesprekspartner Andrew Makkinga: „Ik denk dat het erger wordt voordat het beter wordt.”

Schitterend was „de eerste pas-de-deux in de Nederlandse theaters sinds de lockdown”, gedanst door Igone de Jongh en Marijn Rademaker – dansers hebben ontheffing gekregen van de anderhalvemeterregel. Eerder had Freek de Jonge al een geestige remake van zijn eigen nummer ‘Leven na de dood’ gezongen, ‘Leven, als het kan’, compleet met Mark Rutte-geluidseffecten. Alles komt terug, riep De Jonge: „De KLM gaat weer vliegen, de politici gaan weer liegen.” Hij scoorde er een ouderwets lachsalvo mee.

De hoop die M wil uitdragen kreeg in het tweede gesprek aan tafel mooie woorden. Jongerenactiviste Talitha Muusse zei over haar bezoek aan het Catshuis: „Als je niet aan tafel zit, sta je op het menu.” Natacha Harlequin hamerde op de noodzaak van het luisterend oor en rapper Typhoon sprong daar beeldend op in: „Ik ben enorm geraakt als mens en als zwarte man, het is alsof we er eindelijk mogen zijn. Er is een oor, daarna volgt het hart.”

Er werden beelden getoond van Typhoon die ’s middags had gesproken bij de herdenking bij het slavernijmonument: „De spiegel waarin we veel te lang hebben gekeken is gebroken. Sterker nog: het was nooit ons glas.” Zo kun je de ambitie van M de laatste weken goed samenvatten: die van een talkshow die een ander beeld wil laten zien.