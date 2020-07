Cisco aangeklaagd in VS voor discriminatie van ‘kasteloze’ Indiër

De Amerikaanse staat Californië is een rechtszaak gestart tegen softwaregigant Cisco Systems en twee van haar managers voor het discrimineren van een Indiase werknemer op basis van zijn kaste. Het slachtoffer, een software ingenieur werkzaam op het hoofdkantoor in San Jose, zou volgens de autoriteiten door de twee managers zijn geïntimideerd en lastig gevallen omdat hij een Dalit is, een zogenoemde ‘kasteloze’.

De aanklacht is afkomstig van de afdeling Eerlijke Werkgelegenheid en Huisvesting (DFEH). Die beschuldigt Cisco van „onwettige praktijken” omdat de betreffende werknemer – wiens naam verder niet wordt genoemd – zou zijn gedwongen „de kastehiërarchie te aanvaarden binnen een team van Indiërs waarin hij de laagste status hield”. Daarbij zou de software ingenieur „minder betaald en minder kansen” hebben gekregen „vanwege zijn religie, achtergrond, etniciteit en ras”.

Indiase migranten vormen een dominante groep in Silicon Valley, zo ook bij Cisco Systems waar duizenden werknemers van Indiase origine zijn. Velen behoren zij tot de Brahmanen, de hoogste kasten binnen het hiërarchische en uiterst complexe systeem dat voor veel Indiërs voorschrijft hoe zij heten, met wie zij trouwen en welk werk zij doen. Discriminatie op basis van kaste is sinds 1950 officieel verboden in India, maar in de praktijk is dit systeem springlevend.

In de grondwet verankerde reserveringen voor scholen en banen bij publieke instellingen droegen de afgelopen decennia wel bij aan de emancipatie van Indiërs uit de laagste kasten. Maar binnen universiteiten en op kantoren worden zij nog altijd geconfronteerd met hun achtergrond. Zo was er vorig jaar in India veel te doen om de zelfmoord van een jonge dokter uit Mumbai. Volgens haar familie werd ze door haar meerderen consequent gepest vanwege haar lage afkomst.

Kastediscriminatie bij diaspora

Ook bij de diaspora is kastediscriminatie allerminst verleden tijd. Zo wordt in de aanklacht tegen Cisco een onderzoek uit 2018 geciteerd onder zo’n 1200 Zuid-Aziatische werknemers in de Verenigde Staten. Daarin gaf 67 procent van de ondervraagde Dalits aan oneerlijk te worden behandeld op hun werkplaats. Meer dan de helft van hen was bang dat hun kaste zou worden gelekt naar hun collega’s, zoals een van de managers van Cisco zou hebben gedaan.

De ingenieur, die in 2015 voor Cisco begon te werken, zou hierover in november 2016 een klacht hebben ingediend bij de afdeling Human Resources. Bij wijze van vergeldingsactie zouden de managers zijn rol binnen het team hebben verminderd, hem van de rest van zijn collega’s hebben geïsoleerd en hem taken hebben gegeven die hij „onmogelijk kon uitvoeren”. Cisco stelde een onderzoek in, maar concludeerde dat geen discriminatie had plaatsgevonden.

Cisco ‘faalde’

Volgens de Californische autoriteiten faalde de techgigant door kastediscriminatie niet als zodanig te herkennen en stappen te ondernemen. „Het is onacceptabel dat arbeidsomstandigheden en mogelijkheden worden bepaald op basis van de sociale status die iemand bij zijn of haar geboorte erft”, aldus Kevin Kish, het hoofd van de DFEH-afdeling, in een persbericht.

In een reactie aan NRC mailt een woordvoerder dat Cisco „zich inzet voor een inclusieve werkplek voor iedereen. We hebben robuuste processen om klachten van werknemers te melden en te onderzoeken, welke ook zijn gevolgd bij deze zaak die teruggaat tot 2016. Daarbij werkten wij volledig in overeenstemming met alle geldende wetten evenals ons eigen beleid.”

Amerikaanse Civil Rights Act

Kastediscriminatie wordt niet specifiek genoemd in Amerikaanse arbeidswetten. De Californische autoriteiten beroepen zich dan ook op de Civil Rights Act. Die verbiedt discriminatie op basis van religie en afkomst. Het kastesysteem komt voor uit het Hindoeïsme.

Cisco, een van ’s werelds grootste leveranciers van netwerkapparatuur voor computers en staat in de top vijf van Amerikaanse bedrijven die gebruik maken van zogenoemde H1-B1-visa voor arbeidsmigranten. Veruit het merendeel, zo’n 70 procent van de 85.000 duizend die jaarlijkse worden uitgereikt, gaat naar Indiërs. President Trump tekende onlangs een decreet waarmee deze visa tot het einde van het jaar zijn opgeschort.