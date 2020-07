CDA’er Van Dam gaat ondervraging toeslagenaffaire leiden

Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) wordt de voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de toeslagenaffaire. Hij werd donderdag verkozen door de andere leden van de parlementaire ondervragingscommissie, meldt persbureau ANP. De ‘mini-enquête’ moet boven water krijgen wie er politiek verantwoordelijk was voor het schandaal, en welke fouten er door ambtenaren en bewindslieden zijn gemaakt.

Van Dam zei volgens ANP na zijn verkiezing tot voorzitter dat de kwestie „heel ingewikkeld” is, maar heeft er wel vertrouwen in dat de commissie het „precaire onderwerp op een goede manier kan behandelen”. De parlementaire ondervraging, die sinds 2016 bestaat, is een lichtere en snellere versie van de parlementaire enquête.

De commissie kan direct aan de slag, doordat de Tweede Kamer donderdag ook zijn goedkeuring gaf aan het woensdag gepresenteerde onderzoeksvoorstel. De eerste taak die moet worden uitgevoerd is het versturen van vorderingen om staatsgeheime documenten over de affaire te bemachtigen. In november staan de verhoren gepland van betrokken ambtenaren en politici. Zij zijn verplicht te komen en moeten onder ede verklaren.

Tijdens de toeslagenaffaire zette de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag stop van honderden of zelfs duizenden ouders. Zij werden door de fiscus ten onrechte als fraudeurs aangemerkt en moesten grote bedragen terugbetalen. Veel van hen kwamen daardoor in de problemen. Ouders die bezwaar maakten bij de Belastingdienst, liepen vast in de bureaucratische molen. Het debacle leidde al tot het aftreden van staatssecretaris Menno Snel van Financiën. Zijn opvolger Alexandra van Huffelen deed in mei aangifte tegen de Belastingdienst.