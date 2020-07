Bouwer BAM stopt buiten Europa

De Britse wetenschappers op Antarctica hoeven zich geen zorgen te maken. Bouwbedrijf BAM zal de renovatie van hun onderzoeksstations voltooien. Ook de werf voor onderzoeksschip RRS Sir David Attenborough wordt afgemaakt.

De langlopende opdracht voor de British Antarctic Survey, met een contractwaarde van 120 miljoen euro, is een van de twaalf lopende projecten van BAM International. Donderdag maakte de Koninklijke BAM Groep uit Bunnik, naar omzet de grootste bouwer van Nederland, bekend te stoppen met de divisie die actief is buiten Europa.

Als reden meldt BAM „het ontbreken van positieve vooruitzichten”. Bij de divisie werken 2.000 mensen, waarvan er 600 in dienst zijn. Financieel directeur en tijdelijk bestuursvoorzitter Frans den Houter: „Dit is hard voor de betrokken medewerkers, maar het is noodzakelijk en kan niet worden uitgesteld.”

BAM International werkt overal. Zo is de divisie betrokken bij vernieuwing van de watervoorziening in Freetown in Sierra Leone, aanleg van een tunnel met ondergrondse stations in het Australische Brisbane en de bouw van de Etihad Arena in Abu Dhabi.

In Dubai bouwt BAM International aan het prestigieuze Museum of the Future, naast de Burj Khalifa. De oplevering van het museum is vertraagd en onbekend. Vorig jaar moest er 25 miljoen euro op worden afgeschreven omdat de heerser van Dubai extra wensen had.

Tot eind 2021 worden de projecten afgerond door BAM International, zegt een woordvoerder. Daarna worden projecten overgedragen aan een andere divisie van het concern. De BAM Groep heeft divisies in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, zowel voor bouw-en vastgoed als voor infrastructuur.

Vroege waarschuwing

Het afbouwen van de activiteiten buiten Europa is een poging om het tij te keren. BAM kwam donderdag met een winstwaarschuwing, als voorschot op de halfjaarcijfers die op 20 augustus worden gepubliceerd. Naast de verliezen bij de internationale tak wordt BAM hard geraakt door de coronacrisis.

Den Houter, opvolger van de in april opgestapte Rob van Wingerden, verwacht een verlies van 130 à 150 miljoen euro voor de eerste helft van dit jaar. De schikking over het metrodrama in Keulen in 2009 à 40 miljoen euro maakt hier deel van uit. BAM International verwacht een verlies van circa 60 miljoen euro.

BAM (19.500 werknemers, 7,2 miljard omzet in 2019) komt vooral in het nieuws met tegenslag. De nieuwe zeesluis in IJmuiden, na de Afsluitdijk het grootste project in Nederland, kostte het bedrijf al 100 miljoen euro. De nieuwe winstwaarschuwing is de derde sinds eind 2017. Andere bouwers weten zich beter door de crisis heen te slaan. Het aandeel daalde donderdag met bijna 13 procent.