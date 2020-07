Banken kondigen Europese concurrent Mastercard aan

Zestien grote banken uit eurolanden hebben donderdag een nieuw, Europees betalingssysteem aangekondigd. Het European Payments Initiative (EPI), zoals het voorlopig heet, moet een concurrent worden voor Mastercard en Visa. ING doet als enige Nederlandse bank mee aan het project.

Het is de bedoeling dat EPI „een nieuwe standaard” wordt op zo’n beetje alle vlakken van het betalingsverkeer. Europese particulieren en ondernemers kunnen met een EPI-kaart betalen in de winkel en geld uit de muur halen. Het wordt ook mogelijk internetbetalingen via EPI te doen, net als overboekingen via betaalapps. De banken willen daarnaast een ditigale EPI-portemonnee in het leven roepen, die zal concurreren met bestaande platforms als Apple Pay en Alipay.

De banken verwachten dat het betaalplatform over twee jaar in gebruik kan worden genomen. Een nieuw op te richten Belgische vennootschap wordt in de tussentijd verantwoordelijk voor het optuigen van de techniek achter EPI. Tot eind dit jaar kunnen andere banken zich nog aansluiten bij het programma. Onder meer BNP Paribas, Deutsche Bank en Santander doen nu al mee.

Met de invoering van EPI ondersteunen de banken naar eigen zeggen ook „de politieke agenda” van de Europese Unie. Het betaalsysteem moet van het Europese financiële stelsel meer een vervlochten geheel maken, wat goed zou zijn voor de Europese eenheidsmarkt. „De huidige digitale betaalsystemen in Europa zijn nog te versnipperd”, aldus de banken. „De coronacrisis heeft nog eens extra duidelijk gemaakt hoe sterk een verenigd Europees betalingsstelsel nodig is.”