Automobilist rijdt met opzet basisschool Grootebroek binnen

Een 55-jarige automobilist is woensdagavond met opzet een basisschoolgebouw in het Noord-Hollandse Grootebroek binnengereden. De man had een conflict met de school, meldt de politie donderdagochtend. Bij de actie vielen geen gewonden. In de sportzaal van de basisschool waren leerlingen en ouders aanwezig voor een afscheidsmusical.

De auto reed door de voordeur naar binnen en kwam na „ongeveer twintig meter” tot stilstand in de gang van het gebouw, aldus een woordvoerder van de politie. De sporthal bevond zich aan de zijkant van die ruimte. Op het moment van de actie was de gang leeg. Het is niet bekend hoeveel mensen woensdagavond in het gebouw aanwezig waren.

De man, die onder invloed van alcohol was, moet nog officieel worden verhoord. Uit gesprekken die politie al met hem voerde, kon al wel worden afgeleid „dat het geen ongeluk was”. De politie heeft nog geen verdenking uitgesproken en wil niet zeggen waar het conflict dat hij met basisschool had over gaat.