Je kunt ze zien met het blote oog: kleine zwarte deeltjes die rondzweven in zakken bloedplasma. Jarenlang liepen donoren en patiënten daardoor onbekende risico’s. Via een klokkenluidersnetwerk kregen NRC-redacteuren Jeroen Wester en Liza van Lonkhuyzen inzicht in duizenden documenten over het vervuilde plasma. Wat deze deeltjes zijn? Niemand lijkt het te weten.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Henk Ruigrok van der Werven & Nina van Hattum

Montage: Yeppe van Kesteren

