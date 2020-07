Aboutaleb voorgedragen voor derde termijn als burgemeester Rotterdam

De gemeenteraad van Rotterdam heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb voorgedragen voor een derde termijn van zes jaar. Dat heeft de raad donderdagavond bekendgemaakt na een vergadering over zijn herbenoeming. De aanbeveling is kenbaar gemaakt aan de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit.

De huidige termijn van Aboutaleb, die burgemeester is van de havenstad sinds 2009, eindigt op 5 januari 2021. De aanbeveling van de gemeenteraad moest volgens de procedure uiterlijk vier maanden voor die datum, 5 september, worden uitgebracht. Zijn nieuwe termijn loopt tot 2027.

Het is geen verrassing dat Aboutaleb is voorgedragen voor een derde termijn. Het advies is voorbereid door de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester, voorgezeten door Lies Roest, raadslid namens GroenLinks. De inhoud van de aanbeveling en van de vergadering van gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim. Ook de stemverhouding in de gemeenteraad is geheim gebleven. Volgens Roest is de profielschets op basis waarvan Aboutaleb voor zijn eerste termijn is benoemd, sindsdien ongewijzigd.

De voordracht van de burgemeester voor een derde termijn is zeldzaam in Rotterdam. Alleen oud-burgemeester Bram Peper, die aantrad in 1982, begon aan een derde termijn, maar brak die in 1998 voortijdig af om minister van Binnenlandse Zaken te worden in het kabinet-Kok II. Smit stuurt de aanbeveling door aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk besluit genomen.