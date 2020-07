Aangifte tegen twee agenten wegens belediging van klokkenluider via Twitter

Een ontslagen klokkenluider van misstanden bij de Haagse politie heeft aangifte gedaan tegen twee agenten. Die hadden haar op Twitter ervan beschuldigd „verzonnen” te hebben „dat ze kanker had”.

Namens de klokkenluider, een hoofdagente, heeft haar advocaat Tim Vis vervolging gevraagd van de twee Haagse agenten wegens laster en smaadschrift. Hij verzoekt de leiding van de Haagse politie disciplinaire maatregelen te treffen tegen de twee.

De agenten, een operationeel expert van politiebureau Hoefkade en een hoofdagent uit Zoetermeer, zijn volgens een woordvoerder van de politie donderdag ontboden voor „een gesprek met hun sectorhoofden naar aanleiding van de tweets”. De politie zegt „eerst de feiten op een rij te willen zetten” voordat een nadere reactie wordt gegeven.

Klokkenluidster ontslagen

Woensdag kreeg de 40-jarige hoofdagente van politie te horen dat ze definitief wordt ontslagen. De vrouw werkte eerder op politiebureau Hoefkade in Den Haag. Eind 2018 maakte ze bij het Bureau Veiligheid en Integriteit (VIK) melding van racisme door collega’s. Agenten hebben er onder meer een Marokkaanse arrestant met een wapenstok mishandeld, er een filmpje van gemaakt en dit gedeeld in een eigen appgroep. Omdat haar identiteit als klokkenluidster uitlekte werd zij overgeplaatst naar de Haarlemmermeer. Daar werd ze onheus bejegend door haar teamchef, die expliciete seksuele appjes naar haar stuurde en inmiddels mede om die reden ontslagen is. Vier agenten van de Hoefkade zijn op grond van haar meldingen berispt.

Omdat de hoofdagente, die sinds 1998 in dienst was bij de politie, volgens de politie over deze voorvallen informatie heeft gedeeld met NRC wordt zij ontslagen wegens schending van het ambtsgeheim. De politie zegt dat de vrouw over de incidenten appjes naar NRC stuurde. Daardoor heeft zij, aldus het ontslagbesluit, „de politie grote imagoschade berokkend”. De vrouw wordt ook verweten dat ze gezagsondermijnend gedrag zou hebben vertoond, een relatie met een collega niet heeft gemeld en te veel geweld zou hebben gebruikt bij een arrestatie. Ze vecht haar ontslag aan bij de rechter.

‘Uiterst diffamerend’

Nadat gisteren een NRC-redacteur via een tweet melding maakte van het ontslag van de klokkenluider, reageerden twee Haagse agenten onder een schuilnaam op Twitter door te zeggen dat „persratten” van de NRC een „ongeloofwaardige” vrouw serieus zouden nemen.

„Heeft ze jullie ook verteld dat ze had verzonnen…VERZONNEN…dat ze kanker had? Zodat iedereen haar zielig vond?”, is een van de tweets die ze hebben verspreid.

Die beschuldigingen zijn volgens advocaat Vis in strijd met de waarheid. „De uitlatingen zijn uiterst diffamerend”. Vis zegt dat „een en ander temeer kwalijk is, nu cliënte ten gevolge van een (andere) medische aandoening op enig moment gedurende haar werkzame leven bij Eenheid Den Haag haarverlies en andere uiterlijk zichtbare lichamelijke ongemakken leed”.

De klokkenluidster laat weten zeer ontdaan te zijn door de „leugens” van haar collega’s. „Ik heb ernstige misstanden binnen de politie aan de orde gesteld die bleken te kloppen. En nu ben ik ontslagen en krijg ik via Twitter nog trappen na van collega’s”.

Een andere klokkenluidster van de misstanden op bureau Hoefkade, teamchef Fatima Aboulouafa, is vorig jaar op non-actief gesteld omdat ze „te weinig in verbinding” zou staan met haar collega’s. Ze is met de politie in gesprek over een vertrekregeling.