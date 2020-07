2,5 jaar cel voor ontvoering en misbruik 12-jarig meisje uit Rotterdam door Amerikaan

De rechtbank in Rotterdam heeft een 50-jarige Amerikaan 2,5 jaar celstraf opgelegd voor het ontvoeren en misbruiken van een 12-jarig meisje. Ook moet de man een schadevergoeding van 4.000 euro betalen. Het OM eiste vorige maand vier jaar cel tegen James B., maar hier ging de rechter niet in mee. Door zijn terminale ziekte heeft B. nog weken of maanden te leven en zal hij de straf hoogstwaarschijnlijk niet volledig uitzitten.

Het destijds 12-jarige slachtoffer raakte vorige zomer vermist, waarop een Amber Alert werd uitgestuurd. De politie trof het meisje en B. na twee dagen grotendeels ontkleed aan in een kamer van het Hilton Hotel in Rotterdam. B. zou het slachtoffer hebben ontmoet in een online paardenspel, waar de dochter van de 50-jarige Amerikaan ook actief op zou zijn geweest. B.’s dochter en haar moeder wonen in Nederland.

B. ontkende eerder dat hij het meisje heeft misbruikt. DNA-sporen wezen volgens het OM anders uit en ook heeft het slachtoffer verklaard dat hij aan haar heeft gezeten.

‘Feitelijk levenslang’

De rechter bepaalde in mei dat de Amerikaan vanwege terminale ziekte Nederland mocht verlaten en de straf in de Verenigde Staten mocht afwachten. B. lijdt aan acute leukemie. Door B.’s ziekte komt de celstraf „feitelijk neer op levenslang”, aldus de officier van justitie.

Eerder verklaarde de officier van justitie dat zijn ziekte niets verandert aan de strafeis van het OM. „Dat hij terminaal is, mag en kan volgens het OM niet van invloed zijn op zijn straf. Hij heeft op geen enkel moment - tot op de dag van vandaag - verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden.”