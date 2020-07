20 maanden cel geëist voor betrokkenheid bij dood Orlando Boldewijn

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag twintig maanden celstraf geëist tegen Roy B., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn. Het lichaam van de 17-jarige scholier werd in februari 2018 in een Haagse waterplas gevonden na een anonieme tip. Het OM verwijt de 27-jarige B. dat hij de te water geraakte Boldewijn zou hebben zien liggen maar niet heeft geholpen. Als hij 112 had gebeld, stelt het OM, had de tiener kunnen worden gereanimeerd.

De Rotterdamse Boldewijn verdween in februari 2018. De scholier werd voor het laatst gezien in de Haagse wijk Ypenburg. Daar ontmoette hij Roy B., waarmee hij een afspraak had gemaakt via datingapp Grindr. Na deze avond is niets meer van de tiener vernomen. Een week later vond de politie Boldewijns lichaam vlakbij de boot van B.. In de maand na de vondst werd de Hagenaar aangehouden. Voor moord of doodslag bleek te weinig bewijs, wel besloot het OM hem te vervolgen voor zijn betrokkenheid bij het incident. De zaak wakkerde destijds een maatschappelijke discussie aan over de veiligheid van de lhbti-beweging op datingapps.

Lees ook: ‘Dood Orlando toont kwetsbaarheid minderjarige LHBT’ers’

Tijdens de eerste zittingsdag op maandag trok B. een gedeelte van de verklaring in die hij eerder aflegde aan de politie. Daarin had hij gezegd dat hij de toen 17-jarige Boldewijn die avond in het water had zien liggen en uit paniek 112 niet had gebeld. Maandag beweerde B. wel iets te hebben gehoord, maar niets te hebben gezien. De Hagenaar ontkent iets te maken hebben met de dood van de tiener.