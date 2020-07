Zeven miljoen mensen hebben nog geen donorkeuze gemaakt

Op de dag dat de nieuwe donorwet in Nederland van kracht gaat, hebben zeven miljoen mensen nog geen keuze gemaakt over het donorschap. Dat meldt de Rijksoverheid woensdag. Bijna 200.000 mensen hebben in de afgelopen maand hun keuze nog doorgegeven.

Onder de nieuwe donorwet zijn mensen die geen keuze hebben gemaakt over donorschap automatisch donor. Vanwege de coronacrisis krijgen mensen langer de tijd om hun keuze door te geven. Vanaf september krijgt iedereen dit nog niet gedaan heeft een brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wordt daar niet op gereageerd dan wordt een tweede brief verstuurd. Blijft ook die onbeantwoord, dan komt men in het Donorregister te staan onder de noemer ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

Ruim 7,3 miljoen mensen hebben hun keuze wel ingevuld en staan geregistreerd in het Donorregister. Van de ingevulde keuzes geeft meer dan de helft van de mensen toestemming voor het doneren van al hun organen en weefsels. Iets meer dan een derde wil geen donor worden. Ruim 10 procent laat de keuze na hun dood aan familieleden.

In 2016 stemde de Tweede Kamer met één zetel verschil in met de nieuwe donorwet. Twee jaar later kwam de wet er ook in de Eerste Kamer met een nipte meerderheid door. In maart 2018 zette het kabinet na een lange lobbyperiode een handtekening onder de donorwet. Het doel van de wet is om meer orgaandonoren in Nederland te krijgen, waardoor wachtlijsten voor een nier, lever of hart zullen slinken. Volgens critici gaat de nieuwe donorwet tegen een deel van de grondrechten in.