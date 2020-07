Zeker vijftig doden bij protesten Ethiopië na dood zanger

Zeker vijftig mensen zijn in Ethiopië omgekomen bij protesten die dinsdag ontstonden na de dood van zanger Hachalu Hundessa. Dat meldt persbureau Reuters woensdag. Hundessa, een belangrijk figuur tijdens de anti-regeringsdemonstraties van 2019, werd maandag doodgeschoten. Premier Abiy Ahmed beloofde dinsdag dat er een onderzoek naar de dood van de zanger wordt ingesteld.

Dinsdag gingen honderden jongeren in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba en in steden verspreid over de westelijke regio Omoriya de straat op. Bij botsingen tussen de demonstranten en de oproerpolitie zouden aan beide kanten slachtoffers zijn gevallen. Een woordvoerder zegt tegen Reuters dat de politie niet voorbereid was op de demonstraties.

Hundessa was van Oromese komaf. De Oromo vormen de grootste etnische groep in het Afrikaanse land en initieërden vorig jaar ook al protesten tegen de regering. De machtsposities in Ethiopië zijn grotendeels in handen van een andere bevolkingsgroep, de Amharen. De liedjes van Hundessa werden veelvuldig ingezet als protestnummers.

Spanningen

De Ethiopische politie heeft mediamagnaat en oppositieleider Jawar Mohammed dinsdag opgepakt om naar eigen zeggen de spanningen in de Oromiya-regio te temperen, meldt persbureau AFP. Bij een gewapende confrontatie tussen bodyguards van Mohammed en de politie zou dinsdag een politieagent om het leven zijn gekomen, waarna de oppositieleider samen met 34 anderen werd gearresteerd. Mohammed geldt als een criticus van premier Ahmed.

Verschillende media meldden dinsdag ook dat het internet in Ethiopië was afgesloten. Dat gebeurde tijdens de protesten tegen de regering eind vorig jaar ook.