Zanger Dave von Raven: ‘We zouden op Pinkpop staan. Gaat het niet door!’

In de serie Coronaweekboek Cultuur praat NRC wekelijks met mensen uit de cultuursector. Van kunstenaar en muzikant tot galeriehouder en theaterdirecteur: hoe slaan zij zich door de coronacrisis? Wat zijn de effecten op hun leven en werk? Hoe zal deze crisis de kunstwereld veranderen?

‘De afgelopen maanden zijn op zich doenlijk geweest. Vroeg aan het bier, de BBQ aan. Financieel heb ik het kunnen redden door het steunpakket van de overheid en de opbrengst van de verkoop van mijn auto. Wat ik vooral merkte is hoe de coronacrisis uitwerking had op mijn gemoed. Ik heb last gekregen van neerslachtigheid. Ik mis het podium. En de vele complottheorieën die ik hoorde over Covid-19, het 5G-netwerk en de aanpak van de overheid kropen ook een beetje in mijn hoofd.

„Niet dat ik daaraan meedoe hoor. Hoe Bill Gates ons allemaal zou willen uploaden is lulkoek natuurlijk. Maar je gaat er toch wel over nadenken als weldenkende mensen er ineens over beginnen. Het gaat niet goed in de wereld immers. De plastic soep. Het smeltende ijs. Ik werd heel a-relaxed van al die sombere gedachten. Als het waar is wil ik het gewoon niet eens weten. Anders begin ik niet eens aan m’n dag.

„Pinkpop zou laatst zijn geweest. Ik kon erover komen praten bij Beau in de talkshow. Aardige gozer is dat. En er was een Pinkpop-uitzending waarin we optraden. Dat we dit jaar voor het eerst op Pinkpop zouden staan voelde als een overwinninkje – eindelijk. Ging het niet door! Hebben wij weer. Nou ja, volgend jaar hopelijk, het schuift door, hoorden we gelukkig.”

Je blijft zitten met dat gevoel dat het zo weer mis zou kunnen gaan

„The Kik gaat na maanden thuis zitten weer op pad. Blij mee. Vanaf 9 juli hebben we zes akoestische theatershows. Ze liggen een beetje in het verlengde van de muzikale avonden die we deze maanden vanuit mijn eigen huisbar livestreamden op Facebook. Dat was erg leuk. Gitaar op schoot, zingen voor een paar vrienden en de camera. Hartverwarmende reacties en donaties kwamen van de mensen thuis. In de theaters spelen we steeds twee shows achter elkaar voor 100 mensen. Met die nieuwe regels kan er misschien nog meer. Kijk dan levert met zijn zessen naar Groningen reizen nog wat op hè.”

„Wennen zal het toch wel even zijn sinds corona alles lam legde en alle concerten wegvielen. Kijk, op het podium stralen we gewoonlijk uit dat het een feestje is. Maar dit heeft me echt wel ernstiger gemaakt. Het heeft zo’n diepe indruk gemaakt hoe met alle voorspoed in dit land, hoe onze ouders groot werden, korte metten is gemaakt. Je blijft zitten met dat gevoel dat het zo weer mis zou kunnen gaan. Dat maakt nederig.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 juli 2020