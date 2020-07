Weinstein treft miljoenenschikking met aanklagers seksueel misbruik

De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft een schikking getroffen van bijna 19 miljoen dollar (16,9 miljoen euro) waarmee mogelijk een einde komt aan een grote rechtszaak over seksueel misbruik. Dat heeft de procureur-generaal dinsdag bekendgemaakt. De deal moet nog worden goedgekeurd door een federale rechtbank.

De schikking maakt een einde aan twee zaken. De ene is door de procureur-generaal van New York aangespannen tegen Weinstein, zijn productiebedrijf en zijn broer. De andere draait om een zogenoemde class action-rechtszaak waarin negen vrouwen Weinstein beschuldigen van seksueel misbruik en intimidatie. Volgens de deal hebben de slachtoffers die zijn aangesloten bij de rechtszaak ieder recht op een bedrag tussen de 7.500 en 750.000 dollar (6.682 tot 668.194 euro). Ook mogen de vrouwen die eerder in een geheimhoudingsverklaring toestemden te zwijgen over wat hen is overkomen, nu vrijuit spreken over de gebeurtenissen.

De procureur-generaal schrijft dat de slachtoffers met de schikking „eindelijk een vorm van gerechtigheid” krijgen. Er is echter ook kritiek. De advocaten van zes van de vrouwen die Weinstein beschuldigen van seksueel misbruik, noemen de deal een „volledige uitverkoop”. Douglas Wigdor en Kevin Mintzer uiten onder meer kritiek op het feit dat Weinstein geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor wat hij heeft gedaan. „We gaan krachtig bezwaar maken in de rechtszaal”, schrijven zij in een verklaring.

In 2017 traden tientallen vrouwen naar voren met beschuldigingen van van seksueel grensoverschrijdend gedrag door Weinstein. De beschuldigingen waren het startsein van de #MeToo-beweging, waarmee vrouwen wereldwijd aandacht vroegen voor seksueel misbruik en seksuele intimidatie, waaronder op de werkvloer. De voormalige Hollywoodproducent werd eerder dit jaar schuldig bevonden aan verkrachting en seksueel geweld van en tegen twee vrouwen. Hij is veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf.