Waar de vakantie begint

Hoe ver moeten we reizen voor we op vakantie zijn?

Met een rugtas zit je in de trein naar Schiphol. Je gaat nog één keer na of je alles hebt. Dan haal je je huissleutels uit je broekzak om ze in een bijvakje te doen, achter een rits die de komende drie weken niet open hoeft. De anderen zitten op hun telefoon of laptop, ze ontbijten, ze gaan werken. Zou je ze proberen aan te raken, dan zou je door ze heen grijpen. Zo voelt het. Want zij zijn hier en jij bent op vakantie.

Of dit: de auto is volgestouwd met tentjes en tassen. Nog even wat boodschappen halen – bij je eigen supermarkt. Je weet waar de courgettes liggen, de hamburgers, de wegwerpbarbecues. Je begroet dezelfde kassière.

Ben je dan al weg? Of nog thuis?

Minuten later, achter het stuur. Zo, zegt iemand op de achterbank, nu is het echt begonnen. Maar je kent de rotonde. Je bent een dag eerder tijdens een hardlooprondje verder van huis geweest dan je nu bent.

En toch, ja, is het begonnen. Want je rijdt niet waar je gisteren nog was. Het is andersom: je liep gisteren nog waar je nu op vakantie bent. Het begint niet pas op een minimaal aantal kilometers van huis. De vakantie begint waar het alledaagse ophoudt.

Op maandag 30 december gingen Folkert Koelewijn en Anne-Fleur Boersma – beiden freelance fotograaf, zij ook grafisch ontwerper – op wereldreis. Ze liepen mee in een protestmars in Hongkong. Ze fietsten langs de tempels van Bagan. Ze vlogen door de datumgrens en waren zo op 13 februari 2020 zowel in Sydney als Honolulu. Ze zagen Los Angeles en New York.

Wanneer begon het? Toen de deur van ons huis dichtging en ik alleen nog die rugtas had, zegt Fleur. Toen het vliegtuig opsteeg, zegt Folkert. Alsof je dan ontsnapt aan iets.

Hongkong ging in lockdown toen ze er net weg waren. In Hawaï verkondigde de autoradio dat er ‘no covid people’ op het eiland waren. In New York, begin maart, was er niets van te merken. Ze maakten zich weinig zorgen. Op reis voel je je sowieso onsterfelijk, zegt Folkert.

Op 10 maart waren ze terug, en binnen een week zat heel Nederland op slot.

U ziet hier niet de foto’s van die wereldreis. Deze foto’s zijn in Nederland genomen, eind mei, begin juni. NRC vroeg ze om plekken te fotograferen alsof ze in het buitenland waren. Omdat de wereld deze zomer weliswaar op een kiertje staat, maar we vermoedelijk dichtbij moeten zoeken waarvoor we anders ver weg gaan.

Ze vonden een tempel – in Woudenberg. Ze gingen er ook bij fietsen. En kajakken in de Biesbosch: dat hadden ze dus nog nóóit gedaan. Nu gaan ze er kamperen deze zomer, met vrienden.

U kunt ook naar deze plekken toe. U kunt erover nadenken. In zekere zin is de vakantie dan al begonnen.

De foto’s van de wereldreis van Folkert en Anne-Fleur staan op Instagram: @reisfolk