VK opent deuren voor drie miljoen Hongkongers

Drie miljoen inwoners van Hongkong krijgen de mogelijkheid om naar het Verenigd Koninkrijk te komen en daar uiteindelijk burgerschap aan te vragen. Dat zegt de Britse premier Boris Johnson woensdag. Het besluit volgde nadat Johnson stelde dat de nieuwe veiligheidswet die in Hongkong is ingevoerd in strijd is met de afspraken over de autonome status die 23 jaar geleden zijn gemaakt, toen de Britse ex-kolonie werd overgedragen aan China. Het Verenigd Koninkrijk gaat met de internationale gemeenschap overleggen over verdere maatregelen tegen China.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zegt dat het Verenigd Koninkrijk de nieuwe veiligheidswet uitgebreid heeft geanalyseerd. Aan de hand daarvan is bepaald dat het „een duidelijke schending van de autonome positie van Hongkong” is, en daarmee ook van de afspraken die voor de overdracht zijn gemaakt. China en het VK spraken af dat Hongkong vijftig jaar lang een speciale status zou krijgen.

Inwoners van Hongkong die daar voor 1997 woonden konden een speciaal paspoort krijgen als British National Overseas (BNO). Er zijn zo’n 300.000 Hongkongers die er een hebben. Zij mogen nu een visum voor een jaar in het VK aanvragen, waardoor ze later in aanmerking kunnen komen voor burgerschap. In totaal komen zo’n 3 miljoen inwoners van Hongkong in aanmerking voor een BNO-paspoort.

Vijftig jaar vrijheid

Ook de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo veroordeelde de nieuwe veiligheidswet. „De Communistische Partij van China beloofde vijftig jaar vrijheid voor de mensen van Hongkong en gaf hen er maar 23.” Pompeo zei dat de VS niet werkeloos zouden blijven toekijken terwijl China Hongkong de speciale autonome status ontneemt. Pompeo specificeerde nog niet welke maatregelen de VS nemen.

Eerder op woensdag werden de eerste zeven demonstranten aangehouden die de veiligheidswet zouden hebben overtreden. Daarnaast werden er nog eens 180 mensen aangehouden vanwege onder andere overtreding van het verbod op samenscholing. Op 1 juli wordt de overdracht van Hongkong aan China gevierd, wat een extra aanleiding was voor protest.