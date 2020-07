Tesla haalt Toyota in als waardevolste autoconcern ter wereld

Tesla is woensdag de waardevolste autofabrikant ter wereld geworden. De aandelen van het Amerikaanse merk op de beurs in New York waren rond 20.30 uur (Nederlandse tijd) bij elkaar opgeteld 209 miljard dollar waard, zo’n 186 miljard euro. Daarmee heeft de bouwer van elektrische auto’s Toyota ingehaald, dat aan het einde van de handelsdag in Japan een marktwaarde van omgerekend 202 miljard dollar had. Dat meldt persbureau Bloomberg.

De beurskoers van Tesla stijgt de laatste maanden bijzonder sterk. Vergeleken met oktober vorig jaar zijn de aandelen in het bedrijf van techmiljardair Elon Musk nu vier keer zo veel waard. In januari doorbrak Tesla al de magische grens van 100 miljard dollar en haalde het Volkswagen in, tot dan toe het op één na grootste autoconcern. Woensdag staat Tesla ook weer op ongeveer 3,5 procent winst.

Wat omzet en aantallen verkochte auto’s betreft, loopt Tesla nog ver achter op de traditionele automerken. Bij Musks bedrijf rolden in het eerste kwartaal 103.000 nieuwe voertuigen van de lopende band, bij Toyota waren dat er 2,4 miljoen. Tesla haalde vorig jaar een omzet binnen van 25 miljard dollar, Toyota tussen maart 2019 en maart dit jaar ruim tien keer zo veel.

Productieproblemen

Tot ongeveer een jaar geleden was het vertrouwen van investeerders in Tesla nog gematigd. Het bedrijf kampte lang met grote problemen bij de productie van zijn Model 3. Die zijn nu echter opgelost: de fabrikant haalde zijn productiedoel van bijna 400.000 auto’s in 2019. Daarnaast beginnen de financiële resultaten van Tesla er ook beter uit te zien. De afgelopen maanden zijn autofabrikanten zwaar getroffen door de coronacrisis. Hoe hevig de klap was voor Tesla, wordt binnenkort duidelijk als het bedrijf zijn resultaten in het tweede kwartaal bekendmaakt.

Topman en eigenaar Musk is meerdere keren in de problemen gekomen doordat hij tweets met koersgevoelige informatie verstuurde, die vervolgens daadwerkelijk invloed hadden op de aandelenprijs van Tesla. Zo tweette hij eens dat hij Tesla van de beurs zou halen als het aandeel boven een bepaald bedrag zou uitkomen. Musk maakte vervolgens afspraken met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. In mei ging hij toch weer in de fout: hij schreef dat hij de koers van zijn bedrijf te hoog vond, waarna Tesla even 10 miljard dollar aan beurswaarde verloor.