Rechtszaak nabestaanden Germanwings afgewezen

Een Duitse rechtbank heeft een rechtszaak van een groep nabestaanden van de vliegramp met een toestel van Germanwings in 2015 afgewezen. Dat schrijft het Duitse WDR woensdag. Eerder kregen nabestaanden al eens 10.000 en 25.000 euro smartengeld, maar dat vonden degenen die de zaak tegen Lufthansa hadden aangespannen niet genoeg. Zij wilden verdere betalingen en eisten dat er een duidelijke verantwoordelijke zou worden aangewezen.

In 2015 liet co-piloot Andreas Lubitz het vliegtuig moedwillig neerstorten in de bergen van Zuid-Frankrijk, nadat hij de andere piloot had buitengesloten uit de cockpit. In de rechtszaak stelden de nabestaanden Lufthansa en het opleidingsinstituut van Lufthansa in de VS aansprakelijk voor het niet opmerken van psychische klachten van de co-piloot, die uiteindelijk overging tot de suïcidale actie. De rechter stelde dat toezicht op de psychische gesteldheid van leerling-piloten niet de verantwoordelijkheid is van Lufthansa, maar van de staat.

Uit eerder onderzoek bleek al dat geen van de artsen die Lubitz’ geestelijke gesteldheid hadden onderzocht, informatie hierover hadden gedeeld met zijn werkgever. Wel drong een arts er bij de piloot op aan dat hij zich zou laten opnemen. Zelf had de piloot niemand geïnformeerd over de waarschuwingen die hij van zijn artsen had gekregen.