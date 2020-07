PFAS-regels versoepeld voor grondverzet en baggeren

De regels voor het verplaatsen van met PFAS-vervuilde grond worden versoepeld. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. De herziene voorschriften komen voort uit nieuwe onderzoeken van het RIVM en onderzoeksinstituut Deltares.

Er zijn drie veranderingen in de regels omtrent werken met PFAS-vervuilde grond. De maximumhoeveelheid PFAS die in grond mag zitten, is verhoogd van 0,8 microgram per kilo naar 1,4 microgram per kilo. Daarnaast wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de voorschriften voor gewone grond en die voor bagger (uit water opgediepte grond). Ten slotte is de maximumhoeveelheid PFAS verhoogd voor diepe plassen die niet in verbinding staan met ander water.

PFAS, de afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen, is een verzamelnaam voor duizenden kunstmatige chemische stoffen die onder andere worden gebruikt in voedselverpakkingen, regenjassen en blusschuim. De stoffen zijn nauwelijks afbreekbaar, waardoor ze in het water en de grond blijven zitten, en sommige PFAS zijn giftig. Om te voorkomen dat vervuilde grond op nieuwe plekken terechtkomt, waren restricties gesteld.

Lees ook: Milieudetective vindt nieuwe PFAS onder de rook van chemische fabriek

Te streng

De regels waren te streng, zo blijkt nu. Uit tweehonderd metingen van het RIVM is gebleken dat er gemiddeld 1,4 microgram PFAS per kilo grond in Nederland zit, schrijft Van Veldhoven in haar brief. Grond met die mate van vervuiling veroorzaakt dus geen nieuwe vervuiling en kan worden gebruikt in de bouw en door baggeraars.

„PFAS zit wijdverspreid in onze bodem. Dat kunnen we niet wegtoveren. We kunnen wel op een verantwoorde manier voor mens en milieu meer ruimte bieden aan grondverzetters en baggeraars, en tegelijkertijd zorgen dat de bodem niet verder vervuilt”, schrijft de staatssecretaris.

In de sector wordt woensdag voorzichtig positief gereageerd op de versoepelde PFAS-regels. De stichting Grond in Verzet, die vorig jaar het protest tegen de strenge regels leidde, noemt de verandering „op zich positief”, maar „met name in de baggerwerk zijn het nog steeds geen werkbare regels”. De vereniging Bouwend Nederland zegt „blij” te zijn met de verruimde regels en „verwacht dat een aanzienlijk deel van het werk dat hierdoor stillag weer van start kan.”

Afgelopen herfst trokken honderden bouwvakkers, baggeraars en grondwerkers naar het Malieveld om te demonstreren tegen de strenge PFAS-richtlijnen. Veel van hun werk was stil komen te liggen door de maatregelen.