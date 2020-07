Oud-topvrouw Proximus Dominique Leroy schikt in voorkenniszaak

Dominique Leroy, de voormalige topvrouw van Proximus die vorig jaar zou overstappen naar KPN, heeft een schikking getroffen met de Belgische beurswaakhond FSMA in een zaak waarin zij verdacht wordt van de handel in aandelen met voorkennis. Dat meldt de toezichthouder woensdag. Leroy is bereid een bedrag van bijna 108.000 euro te betalen om zo vervolging af te kopen. De Brusselse raadkamer beslist later deze maand over de deal.

Leroy zou vorig jaar overstappen van telecombedrijf Proximus naar branchegenoot KPN. Vlak voor haar vertrek verkocht zij haar 10.840 Proximus-aandelen ter waarde van zo’n 285.000 euro. De FSMA beoordeelde dat Leroy „bevoorrechte informatie” bezat, vanwege haar vergevorderde onderhandelingen met KPN. Volgens de beurswaakhond heeft Leroy meegewerkt aan het onderzoek, waarbij onder meer huiszoekingen zijn gedaan, en is een schikking daarom op zijn plaats. Op handel in aandelen met voorkennis staat in België normaal gesproken een gevangenisstraf.

KPN zag vanwege de zaak af van de aanstelling van Leroy als topvrouw. In december werd Joost Farwerck topman van het telecombedrijf. Leroy heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Haar advocaat zei eerder ter verdediging dat de keuze om de aandelen te verkopen al eerder was gemaakt.