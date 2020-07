Ontslagen bij Paradiso door coronacrisis

Er verdwijnen dit najaar zestig banen bij poppodium Paradiso in Amsterdam. De aanhoudende coronacrisis dwingt het podium te reorganiseren, zo werd woensdag bekend. Paradiso, dat in 2018 het vijftigjarig bestaan vierde, beëindigt tien procent van de vaste contracten. Tijdelijke contracten worden sinds half april al niet meer verlengd. Op die manier schrapt Paradiso 60 van de in totaal 230 banen.

Het podium rekent op extra steun van de overheid, maar dat maakt geen einde aan de financiële onzekerheid, zegt interim-directeur Michiel Kleiss in een persbericht. „Paradiso gaat het zonder deze reorganisatie niet redden. En zelfs dan is de toekomst onzeker.” Kleiss hoopt dat de NOW-regeling, die bedrijven bijstaat in het doorbetalen van salarissen, wordt verlengd tot maart volgend jaar.

In Paradiso zijn sinds maart geen reguliere concerten meer geweest. De afgelopen periode zijn er enkele concerten voor dertig bezoekers geweest, er is een rave voor slechts vijf bezoekers georganiseerd, en verder zijn er alleen concerten geweest zonder publiek, die via livestreams online werden uitgezonden. Vanaf deze week zijn er concerten gepland voor maximaal 260 bezoekers, maar ook die zijn niet rendabel, aldus een woordvoerder.

Tickets zijn al verkocht

Het podium in Amsterdam is voor bijna 95 procent afhankelijk van publieksinkomsten, die zijn weggevallen. De NOW-regeling – die op 1 oktober afloopt – houdt het podium deels op de been. Daarna is er onzekerheid over het najaar en begin volgend jaar, want voor veel concerten die zijn doorgeschoven, zijn de kaartjes al verkocht. Dat komt door de voucherregeling die begin april is ingesteld, waarbij tickets geldig blijven voor een alternatief concert of evenement binnen 13 maanden. En als een bezoeker wel z’n geld terug wil, hoeft dat pas te worden betaald een maand na de nieuwe datum van het verplaatste concert. Die regeling is bedacht om de sector te steunen, want als iedereen het geld ineens zou terugvragen, zouden veel podia meteen in liquiditeitsproblemen komen. Maar het zorgt er wel voor dat een periode op komst is zonder veel inkomsten voor podia en organisatoren.

Tweede grote podium

Paradiso is het tweede grote poppodium dat een reorganisatie aankondigt. Eerder maakte 013 in Tilburg bekend tien van de 43 banen te gaan schrappen vanwege de coronacrisis. Het kleinere Rotown in Rotterdam rekende op Facebook voor dat hun kosten voor concerten in de anderhalvemetersamenleving pas gedekt zijn als de bezoekers meer dan honderd euro voor hun ticket betalen.

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66) liet in het Kamerdebat van afgelopen maandag over de cultuursector onbeantwoord of er meer geld beschikbaar komt, dan de 300 miljoen die het kabinet eerder vrijmaakte. Van Engelshoven beloofde haar best te doen om te voorkomen dat instellingen omvallen. Of dat betekent dat er extra geld komt, wordt in principe bekendgemaakt op Prinsjesdag.