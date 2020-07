Nieuwe straf voor overlastgevende asielzoekers

Het kabinet stelt een nieuwe straf in voor overlastgevende asielzoekers. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD) woensdag aan de Tweede Kamer. Asielzoekers die overlast veroorzaken, worden in de reguliere azc’s apart geplaatst in ruimtes met minimale voorzieningen. Daarnaast krijgen zij tijdelijk geen leefgeld meer.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat sober ingerichte ruimtes in asielzoekerscentra aanwijzen waar de overlastgevers tijdelijk afgezonderd kunnen worden. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie spreekt van „afkoelplekken”. Asielzoekers kunnen daar worden afgezonderd wanneer sprake is van agressie of geweld tegen andere azc-bewoners of tegen medewerkers. Zolang de maatregel duurt, voorziet het coa alleen in de belangrijkste levensbehoefte. Zij mogen niet zelf koken, het azc zorgt voor de maaltijd.

Het ministerie noemt dit een ‘time-out’. Zo nodig kan er beveiliging worden ingezet. Asielzoekers met psychiatrische problemen, worden niet apart gezet, zegt het ministerie.

Top-X lijst

Het ministerie wijst erop dat „de overgrote meerderheid van de asielzoekers in Nederland” geen problemen veroorzaakt. Een „relatief kleine groep” zorgt wel voor overlast, het gaat veelal om asielzoekers uit veilige landen. Daarbij valt te denken aan winkeldiefstal en vernieling. Asielzoekers zich schuldig maken aan zware overlast, worden sinds begin dit jaar overgeplaatst naar een zogenoemde Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL), waar veel striktere regels gelden dan in reguliere centra. Zij mogen het terrein van de HTL bijvoorbeeld niet af om te winkelen. De nieuwe afkoelplekken zijn volgens het ministerie een tussenstap, zodat bij overlast niet direct naar de HTL hoeft te worden verwezen.

Om in kaart te brengen waar de zware overlastgevers verblijven, stelt het ministerie iedere maand een zogenoemde de Top-X lijst op. De voorganger van Broekers-Knol, Mark Harbers, stelde in mei vorig jaar drie ‘ketenmariniers’ aan die de overlastgevers op die lijst moesten aanpakken. In februari schatte het ministerie dat ongeveer driehonderd asielzoekers structureel voor overlast zorgen.