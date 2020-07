In een keurig wit overhemd komt onze 16-jarige zoon beneden. „Wat zie je er mooi uit! Waar ga je naartoe?”, vraag ik.

„Ja, ik heb zo mondeling Duits”, antwoordt hij.

„Dat zal de docent waarderen, dat je zo netjes verschijnt.”

„Nou, verschijnt … Het is online, hè!”

„O, online! Maar vanwaar die nette bloes dan?”

„We praten tien minuten over dagelijkse dingen. Dus als hij me vraagt wat ik draag, kan ik makkelijk onthouden wat ik moet zeggen: eine Bluse.”

