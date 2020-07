Negen verdachten aangehouden bij groot cocaïneonderzoek Vlissingen

Op verschillende plekken in Zeeland zijn woensdagochtend negen verdachten aangehouden in een grootschalig politieonderzoek naar cocaïnesmokkel in de haven van Vlissingen. Bij het onderzoek zijn dertig panden binnengevallen en vierhonderd agenten ingezet, meldt de politie.

De huiszoekingen zijn door honderdtwintig agenten van de Dienst Speciale Interventies uitgevoerd in onder meer Heinkenszand, Middelburg, Goes, Vlissingen en Nieuwdorp. Over de woonplaats, leeftijd en het geslacht van de verdachten wil de politie op dit moment nog niets zeggen omdat het onderzoek nog gaande is. Wel is zeker dat ze allen verdacht worden van betrokkenheid bij cocaïnehandel.

Als er grote vondsten worden gedaan, zullen deze later op de dag bekend worden gemaakt. Drugs onderscheppen is echter niet het hoofddoel van de actie, zegt een politiewoordvoerder van de regio Zeeland desgevraagd. „We zijn niet op zoek naar knaken en kilo’s; we zijn op zoek naar informatie. We willen criminele samenwerkingsverbanden kapotmaken.”

Lees ook: Felle strijd tegen cocaïnebananen