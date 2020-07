Na maanden wachten mag er weer gezongen worden

Zingen in een koor, dat is in Nederland een populairdere hobby dan voetballen. De aantallen wisselen per raming, maar volgens een recente telling van de vereniging van korenorganisaties Koornetwerk zijn er 1,7 miljoen samenzingende Nederlanders, van wie de helft in een echt koor zingt.

Het getal is verbazingwekkend – en ook weer niet. In mijn eigen kleine Amsterdamse straatje alleen al wonen drie koorzangers. Zelf begon ik ermee toen ik zes was, en ik ben tot op heden niet gestopt. Zingen geeft energie, je werkt samen ergens naartoe. En gaat het een keer echt goed, dan voelt het even alsof je vleugels hebt.

Door corona kwam een tijdelijk eind aan alle koorzang. De meeste koren stopten met repeteren in de week van 9 maart. Het Amsterdams Gemengd Koor gaf op 8 maart nog een veelbesproken uitvoering van Bachs Johannes Passion. De virusuitbraak die daarop volgde, kostte vier koorleden het leven, en meer dan honderd zangers werden ziek. Ook bij mannenkoor Salvatori uit Nunspeet overleden drie zangers. Dus samen zingen? Dolgraag. Maar toen liever even niet. En nu nog steeds liever niet, want de meeste koren zingen nog steeds niet.

Dus wat dan? Thuis alleen zingen kan altijd. Sommige koren gingen zoomen. Maar echt samen zingen is digitaal nog steeds niet écht goed mogelijk en veel koren begonnen er dus maar helemaal niet aan. Zoals de vijf koren van organist/dirigent Minne Veldman – één kinderkoor, twee mannenkoren en twee gemengde koren in Overijssel en Flevoland (Urk). „Koorzang doe je samen”, vat Veldman samen. „Het gáát nou net om het contact met anderen, in de muziek en daarbuiten.”

Ook het ZO! Gospel Choir repeteerde tot eind juni helemaal niet. „Eerst mocht het niet. En toen het Koornetwerk Nederland met een protocol kwam dat het op drie meter van elkaar wél veilig zou zijn, hadden we daarvoor geen geschikte ruimte”, zegt oprichter en koormanager Donna Lewis. Daarbij is zingen op afstand muzikaal niet goed mogelijk, zegt ze. „Als je samen zingt in harmonieën, móét je wel dicht bij elkaar staan voor een goed resultaat. De muziek eist dat gewoon.”

Zingen in het groen

Over zingen en corona bestond lang onduidelijkheid. Pas deze week kwam het RIVM met het verlossende woord: zingen mag weer, buiten én binnen. Mits je ventileert in de pauze en anderhalve meter afstand van elkaar bewaart. Beslaat het koor meerdere rijen, dan moet er gezongen worden in zigzagopstelling (denk: als damstenen) zodat niemand direct in andermans sproeirichting staat.

„We zijn extreem opgelucht dat het advies er eindelijk is”, zegt Daphne Wassink, voorzitter van het Koornetwerk Nederland. „Té lang bleef er nodeloos veel onduidelijk. Professionele solozang en kinderkoren mochten al langer weer en in de buitenlucht was ook alles toegestaan, inclusief sporten. Dus waarom zingen dan niet, als uit recent onderzoek al langer duidelijk was dat spreken en sociale omgang gevaarlijker zijn?

Foto Eric Brinkhorst

In overleg met professionele koren en wetenschappelijke onderzoekers, onder meer aan de TU Delft, formuleerde het Koornetwerk al eind mei een eigen opstartprotocol, gebaseerd op alles wat toen internationaal bekend was over de relatie tussen zingen en de verspreiding van Covid-19. Het protocol was veel strenger dan de richtlijn die het RIVM deze week openbaar maakte, maar leidde alsnog tot verdeeldheid.

Sommige koren volgden de richtlijn en begonnen, voorzichtig op drie meter afstand van elkaar, weer met repeteren. In het groen, in waaierige loodsen en op lege voetbaltribunes. Andere koren wachtten nog af, en zullen na de zomerstop weer gewoon starten – gerustgesteld door het officiële RIVM-protocol.

Het gevoel dat je leeft

Ook het Koor van De Nationale Opera is inmiddels weer live aan de slag gegaan. „Ons theater is een van de best geventileerde van Nederland: er komt verse lucht vanonder de stoelen in de zaal en er is afzuiging naar boven toe”, zegt koordirecteur Naud van Geffen. „Daar zijn we dus gaan zingen, op flinke afstand van elkaar.”

Covid-19 is een longziekte, dus dat zangers extra bezorgd waren, is logisch, zegt Van Geffen. „Maar in geen ander land werd zingen de afgelopen tijd door de overheid zo geïsoleerd als ‘gevaarlijk’ behandeld als in Nederland. Onze kracht, dat we een korenland zijn, werd even onze zwakte.”

Foto Eric Brinkhorst

Eén voordeel: de afgedwongen pauze bood ruimte weer te bedenken waaróm we eigenlijk allemaal zo graag zingen. Van Geffen: „Dat vond ik mooi, dat we daar echt gesprekken over konden hebben. Kort samengevat: zingen verbindt, en geeft je het gevoel dat je leeft.”

Mariette Effing, dirigent van het Stadsjongenskoor Oldenzaal, is ook weer gestart met live zingen. Toen de basisscholen op 1 juni opengingen, zag ze geen reden nog langer met de jongens van haar koor te zoomen. Ze trokken het stadspark in, en repeteren nu in het groen.

„Het is heerlijk, al bij de eerste repetitie was het een gejoel en gestoei, iedereen klom in de bomen, ze waren zó blij dat het weer kon. Vooral de oudere jongens zag ik steeds futlozer achter hun scherm hangen. Kinderen hebben elkaar nodig, ook bij het zingen. En bij volwassenen is dat in wezen niet anders.”