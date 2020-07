Lege tribunes, halfvolle kalender, maar de Formule 1 gaat van start

Een Grand Prix op een totaal verlaten circuit – zelfs zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft het in zijn lange carrière nog nooit meegemaakt. Zondag wordt de eerste keer, wanneer het Formule 1-seizoen in Oostenrijk drie en een halve maand later dan gepland van start gaat. „Langs die lege tribunes rijden zal niet zo inspirerend zijn”, zegt Hamilton. „Het wordt eenzaam.”

2020 wordt door de coronacrisis een uniek seizoen – volgens Hamilton het „moeilijkste dat de Formule 1 heeft meegemaakt”. En daar blijft het niet bij: de invloed van het coronavirus reikt ook tot in de verdere toekomst van de sport.

Dit jaar zullen coureurs en tv-kijkers er continu aan worden herinnerd dat de races plaatsvinden middenin een pandemie. Alle aanwezigen op de trainings- en racedagen zijn uitgerust met mondkapjes en worden regelmatig op het virus getest. Filmsterren, popiconen en andere vips zijn voorlopig niet welkom in de pitboxen, de champagnedouche op het podium is afgeschaft. Alles om te voorkomen dat er, zoals bij de op het laatste moment afgelaste openingsrace in Australië in maart, Covid-19 opduikt in de paddock. En als dat toch gebeurt? „Dan leidt dat niet tot afgelasting”, aldus Formule 1-directeur Chase Carey.

Het seizoen 2020 begint zonder dat duidelijk is waar het zal eindigen. Acht Europese races zijn bevestigd, verder ligt er nog niets vast. De verwachting is wel dat de F1-organisatie snel een complete kalender zal presenteren met minimaal vijftien grands prix. Vaste bestemmingen als Rusland, Canada en Bahrein zullen daar waarschijnlijk op staan, net als extra ingelaste races in Portugal en Italië (Toscane). Maar zelfs als er straks een uitgebreidere kalender is, blijft de vraag of alle races kunnen doorgaan: een lokale uitbraak van het virus kan zo oplaaien.

Corona plaatst de Formule 1 financieel gezien ook voor een spannend jaar. Doordat meerdere races – waaronder Zandvoort – geschrapt zijn, stroomt er minder geld uit onder meer sponsordeals, tv-contracten en kaartverkoop de sport in. Geld dat normaliter direct of indirect belandt bij de teams, die de gevolgen van de crisis al merken.

Het meest nijpend is de situatie bij Williams, dat eind mei te koop is gezet, en bij McLaren. Bij dat laatste team worden, deels in verband met de crisis, zo’n zeventig mensen ontslagen. Halverwege juni kwam McLaren bovendien in acute geldnood, omdat het zijn fabriek en verzameling klassieke F1-wagens niet mocht gebruiken als onderpand bij de herfinanciering van zijn schulden. Deze week kreeg het Britse team bij de Bahreinse staatsbank alsnog een lening van 163 miljoen euro, waarmee een mogelijk faillissement is afgewend.

De invloed van het coronavirus houdt niet op bij dit seizoen. Besluiten die de afgelopen weken onder druk van de crisis zijn genomen, kunnen de Formule 1 in de komende jaren eerlijker, spannender en financieel gezonder maken.

Zo is besloten dat het begrotingsplafond voor de teams, dat volgend jaar ingaat, zakt van 156 miljoen euro naar 130 miljoen per jaar. Het kan helpen voorkomen dat teams omvallen en fabrikanten als Renault, Mercedes en Honda zich terugtrekken. De sport is sterk afhankelijk van deze autoconcerns, die jaarlijks honderden miljoenen uitgeven. Tijdens een economische crisis zijn zulke bedragen „lastig te verantwoorden”, zegt F1-directielid Ross Brawn. Renault heeft inmiddels toegezegd de Formule 1 voorlopig de rug niet toe keren. „Er ligt nu een rendabel bedrijfsmodel in het verschiet”, liet teambaas Cyril Abiteboul weten.

De veelbesproken introductie van een nieuw, radicaal ander type F1-wagens, die elkaar beter moeten kunnen inhalen, is met een jaar uitgesteld, naar 2022. De directe reden is kostenbesparing tijdens de crisis. Maar er is een belangrijk indirect effect: alle teams zullen hun bolides voor 2022 ontwerpen onder de nieuwe begrotingsregels. Die zijn volgend jaar, wanneer de ontwikkeling begint, immers van kracht. Oorspronkelijk zouden de renstallen dit jaar beginnen aan hun F1-wagens nieuwe stijl - zónder financieel plafond. Rijke teams als Ferrari, Red Bull en Mercedes hadden weer de beste auto’s kunnen ontwerpen, met hun dubbele budgetten in vergelijking met de rest, zoals al jaren het geval. Straks zijn de middelen voor iedereen min of meer gelijk.

In het algemeen denken de teams, die unaniem met zulke ingrijpende besluiten van de Formule 1 akkoord moeten gaan, vooral aan hun eigen belangen. Door corona stond nu het belang van de sport voorop en deed niemand moeilijk, uit een „gevoel van urgentie” volgens F1-baas Carey. „Dit geeft ons momentum problemen sneller aan te pakken dan normaal.”

Zesde seizoen Max Verstappen zegt fitter te zijn dan ooit

Max Verstappen (22) begint bij Red Bull aan zijn zesde seizoen in de Formule 1. In 2020 eindigde hij als derde in het eindklassement, zijn beste prestatie ooit. Verstappen zegt dat hij fitter is dan vier maanden geleden bij de afgelaste seizoenstart in Australië. „Mijn training in de aanloop naar een race was nog nooit zo goed, omdat ik zoveel vrije tijd had”, aldus Verstappen, die de laatste twee jaar de Grote Prijs van Oostenrijk won.

Drie coureurs weten al dat ze na 2020 weg moeten bij hun huidige team. In mei werd bekend dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel na dit jaar vertrekt bij Ferrari. De Duitser, die in Italiaanse dienst overigens nooit de wereldtitel won, wordt in 2021 vervangen door Carlos Sainz jr. De Spanjaard rijdt nu voor McLaren, dat op zijn beurt voor volgend jaar al de Australiër Daniel Ricciardo (Renault) heeft vastgelegd.