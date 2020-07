Invloedrijke Amerikaanse komiek Carl Reiner (98) overleden

De invloedrijke Amerikaanse komiek, acteur en regisseur Carl Reiner is afgelopen maandag overleden, meldt zijn zoon Rob Reiner op Twitter. Carl Reiner werd 98. Zijn carrière omspant ruim zeven decennia, zowel voor als achter de schermen. Eerst als acteur (ook op Broadway), vervolgens als komedieschrijver en regisseur. Vorig jaar deed hij nog de stem van de naar hem vernoemde Carl Reineroceros in Toy Story 4, een roze neushoorntje. Daarvoor was hij te zien in de oplichterstrilogie Ocean’s Eleven, Twelve en Thirteen als meesteroplichter Saul Bloom, de mentor van Danny Ocean (George Clooney) en zijn kornuiten. Reiner is de vader van de bekende filmmaker Rob Reiner (When Harry Met Sally).

Grammy’s

Reiner won in de jaren zestig meerdere Emmy’s als bedenker en schrijver van de sitcom The Dick Van Dyke Show en ontving een Grammy voor het album The 2000 Year Old Man in the Year 2000. Dit was een vervolg op de lp 2000 Years With uit 1960, waarop de beroemde sketch ‘2000 Year Old Man’ staat. Hij maakte die plaat samen met Mel Brooks, met wie hij levenslang bevriend was. Het was de opname van een sketch waarmee beiden bekend werden op televisie. Het komische duo werkte veel samen en ontmoette elkaar in 1950 als schrijvers van het variétéprogramma Your Show of Shows en Caesars’s Hour, beide met komiek Sid Caesar in de hoofdrol.

In een interview vertelde Reiner dat hij het meest trots was op de immens populaire The Dick Van Dyke Show (1961/1966), gemodelleerd naar zijn eigen leven. Net als de door Van Dyke gespeelde hoofdpersoon, een schrijver van tv-sketches, moest Reiner zijn privéleven balanceren met een druk professioneel bestaan. Reiner zelf speelde de zelfingenomen show-host Alan Brady, een rol die hij in 1995 hernam in een aflevering van Mad About You. Het toont zijn invloed op latere generaties komieken en komedieschrijvers.

Nazi-officier VonKluck

Een van hen was Steve Martin die in de jaren zeventig beroemd werd met een mengeling van absurdisme, cynisme en kinderlijkheid. Voor zijn filmdebuut The Jerk (1979) vroeg hij Carl Reiner als regisseur. In totaal maakten ze vier films, waarvan All Of Me (1984) en de film noir-parodie Dead Men Don’t Wear Plaid (1982) de beste zijn. In die laatste duikt Reiner op als nazi-officier VonKluck.

Reiner debuteerde als regisseur in 1967, met het autobiografische Enter Laughing. Zijn internationale doorbraak als filmmaker volgde in 1977 met de komedie Oh, God! (met zanger John Denver en komiek George Burns als God).

Op de dag van zijn overlijden twitterde Reiner, een levenslange democraat, nog over Trump, „een corrupte zakenman zonder kwalificaties om de leider van welk land dan ook te zijn in de beschaafde wereld”.