India neemt wraak en weert TikTok en andere apps uit China

De hoogoplopende spanningen tussen India en China over een grensconflict in de Himalaya hebben nu ook de smartphones van miljoenen Indiërs bereikt. TikTok, de in India razend populaire app voor ultrakorte video’s, wordt met nog ruim vijftig andere apps van Chinese makelij geblokkeerd, besloot de regering in New Delhi.

De apps vormen een „bedreiging voor de soevereiniteit en nationale veiligheid” van India, verklaarde het ministerie van Informatie maandag. „Het verzamelen van gegevens en profileren van gebruikers door elementen die vijandig staan tegenover India […] is een zaak van diepe en onmiddellijke zorg die noodmaatregelen vereist.”

In het paginalange besluit wordt China nergens genoemd, maar na de recente escalatie in de door India bestuurde regio Ladakh is de boodschap voor iedereen duidelijk. Medio juni kwamen twintig Indiase soldaten om toen een botsing met Chinese troepen uitmondde in een bruut gevecht bij de door beide grootmachten betwiste grens.

Anti-Chinasentimenten namen sindsdien een vlucht in India. Op tv en sociale media verschenen oproepen om Chinese producten te boycotten, vergezeld van beelden van boze Indiërs die hun in China geproduceerde televisies en speelgoed uit het raam gooien en samen met foto’s van de Chinese leider Xi Jinping in brand steken.

Economisch spierballenvertoon

Ook de Indiase regering – zich bewust van de hoge prijs van verder militair ingrijpen – verkiest vooralsnog economisch spierballenvertoon. De opties zijn sowieso beperkt. Indiase fabrikanten zijn veel afhankelijker van China dan andersom. Zo komt ruim driekwart van de grondstoffen die Indiase farmaceuten gebruiken uit China.

Meer dan 500 miljoen van de ruim 1,3 miljard Indiërs heeft een smartphone

India’s grote troef: mensen. Chinese techgiganten als Tencent en Bytedance, de maker van TikTok, investeerden de afgelopen jaren miljarden dollars om te kunnen profiteren van het enorm potentieel dat India’s jonge bevolking biedt. Meer dan 500 miljoen van de ruim 1,3 miljard Indiërs heeft inmiddels een smartphone. En dat worden er rap meer.

Het besluit apps als WeChat en TikTok te verbannen, is „de meest tactische en effectieve klap” die de regering in New Delhi kon uitdelen, zegt Santosh Pai, die als advocaat Chinese bedrijven in India adviseert. „Amper 3 procent van China’s export is voor India. Een totaal verbod daarop zullen ze nauwelijks voelen. Nu raak je hen op een gevoelige plek.”

Dat geldt vooral voor TikTok, dat in India meer dan 200 miljoen gebruikers heeft. Bijna een derde van alle TikToks downloads komen hier vandaan. Volgens persbureau Reuters had moederbedrijf Bytedance, met hoofdkantoor in Beijing, plannen om nog eens 1 miljard dollar in India te investeren, onder meer door er een lokaal datacentrum te openen.

In een reactie ontkent TikTok India dat het gegevens van gebruikers in India met een buitenlandse mogendheid „inclusief de Chinese regering” heeft gedeeld. „TikTok blijft voldoen aan de privacy- en beveiligingsvereisten voor data onder de Indiase wet.”

Een speciaal panel buigt zich nu over het verweer van de getroffen platforms. Daarbij gaat het vooral over China’s cyberveiligheidswet. Deze bepaalt dat Chinese bedrijven desgevraagd inzicht in data moeten geven aan de veiligheidsdiensten. China’s ambassade in India zegt „zeer bezorgd” te zijn over het verbod dat zij „selectief, discriminerend en ambigu” noemt.

Datalekken

Zorgen over potentiële datalekken door Chinese apps zijn er niet alleen in India. Zo lopen zowel in Nederland als in de Verenigde Staten onderzoeken naar TikToks gegevensopslag. In India zelf werd de app vorig jaar al eens kortstondig verboden. Een lokale rechtbank oordeelde toen dat TikTok kinderen blootstelde aan ‘pornografie’.

En in 2017, toen China en India eveneens verwikkeld waren in een grensconflict, moesten Indiase soldaten aan de grens Chinese apps van hun telefoon halen. Eveneens uit veiligheidsoverwegingen.

De reikwijdte van het huidige verbod is echter ongekend, zegt Apar Gupta, directeur bij de Internet Freedom Foundation. „Internetcensuur neemt al langer toe in India, vooral onder deze regering. Maar ik kan mij geen voorval herinneren waarbij in één klap zoveel gebruikers werden geraakt.”

Toch zijn het niet alleen de Alibaba’s en Tencents die India’s wrok voelen. Zo werden onlangs uit China geïmporteerde goederen plots aan extra veiligheidschecks onderworpen, waardoor ze dagenlang in Indiase havens bleven steken. Dit frustreerde bijvoorbeeld autofabrikanten, voor wie Chinese onderdelen cruciaal zijn.

In april, enkele weken voor de gewelddadige confrontatie in Ladakh, scherpte de Indiase regering de regels voor investeringen uit het buitenland al aan. Dit moest „opportunistische overnames” door buurlanden voorkomen, nu Indiase bedrijven door de pandemie dreigen om te vallen. Ook toen werd China niet expliciet genoemd.

Dat is ook niet nodig, aldus advocaat Santosh Pai. „Het was duidelijk voor wie dit was bedoeld.” De maatregelen passen volgens hem in het grotere verhaal dat India minder afhankelijk van China wil worden. „Dat is een langetermijndoel.”

Voor nu, stelt Pai, zijn het juist miljoeneninvesteringen uit China die de Indiase maakindustrie vooruit helpen. „Als het stof straks is neergedaald, is het de vraag wat daar nog van overblijft.”