Rellen na doodschieten Ethiopische protestzanger

Honderden Ethiopische jongeren zijn dinsdag de straat op gegaan in reactie op de dood van zanger Hachalu Hundessa. Dat meldde persbureau Reuters.

De betogers stichtten branden en schreeuwden leuzen in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. De internetverbindingen in het Oost-Afrikaanse land leken te zijn platgelegd, iets wat daar vaker gebeurt bij politieke protesten.

Maandagavond maakte de Ethiopische politie bekend dat de 36-jarige zanger Hundessa is doodgeschoten. Onduidelijk is wat precies is gebeurd. Verschillende verdachten zouden zijn opgepakt.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft zijn medeleven uitgesproken via Twitter en het volk opgeroepen om kalm te blijven. Ook beloofde hij dat er een onderzoek komt naar de dood van de protestzanger.

De voormalig politiek gevangene Hundessa was een prominente figuur bij de antiregeringsprotesten in oktober 2019, waarbij tientallen doden vielen. De protesten werden destijds geïnitieerd door de etnische groep Oromo, die lange tijd werd onderdrukt en gediscrimineerd.