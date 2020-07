Grote brand in ondergrondse parkeergarage Alkmaar

Er woedt woensdag een grote brand in een ondergrondse parkeergarage in Alkmaar. Dat meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op Twitter. Er staan naar schatting 150 auto’s in de Singelgarage. Volgens de brandweer zijn ontploffende autobanden te horen.

De brandweer heeft een aantal wegen afgesloten en waarschuwt omwonenden en bedrijven de deuren en ramen dicht te houden. „Blijf uit de rook. Rook is altijd schadelijk.” Een van de afgesloten wegen leidt naar een ziekenhuis. Er is een omleiding om te zorgen dat die bereikbaar blijft. De brand ontstond rond 06.30 uur woensdagochtend en er waren geen personen aanwezig in de garage, zegt de brandweer.

Omdat de brand ondergronds is, ontstond snel veel rook en hitte. Dat maakte de brand moeilijk bereikbaar voor brandweerpersoneel. Om die reden zijn zogeheten blusrobots ingezet. De blusrobots zijn „zeer effectief” laat een woordvoerder van de brandweer weten, „de ergste fase van de brand is nu voorbij”.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. „Er zijn allerlei geruchten. Zoals dat deze ontstaan zou zijn door elektrische voertuigen”, zegt de woordvoerder. Volgens de woordvoerder zijn er geen aanwijzingen dat dit het geval is.