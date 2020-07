Grootste schandvlek van onze beschaving

De statistieken zijn akelig, de beelden schokkend. In een reportage van de Britse nieuwszender Sky News in Jemen wordt dan ook vooraf gewaarschuwd voor beelden van een uitgemergeld kind. De vijfjarige Salwa weegt drieënhalve kilo, net zo zwaar als een gemiddeld pasgeboren kind in West-Europa. Het is moeilijk om naar de reportage te blijven kijken.

Meer dan een miljoen Jemenitische kinderen zijn ondervoed, van wie zo’n 300.000 acuut. De gezondheidszorg was al voor een groot deel ingestort, nog voordat Covid-19 zijn intrede deed in het land. In Jemen kan het altijd rampzaliger, schreef collega Carolien Roelants al eerder in NRC.

De grootste humanitaire ramp ter wereld, zo wordt de situatie in Jemen al jaren genoemd. Sommigen maken bezwaar tegen de term ‘humanitaire ramp’, omdat die eerder doet denken aan een ernstige misoogst of natuurramp. Terwijl we het hier hebben over een politiek en militair conflict, en dus menselijk handelen. Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de oorlog twee van de hoofdrolspelers, landen waar het overgrote deel van de wereld goede diplomatieke en economische banden mee onderhoudt.

Noem het de grootste schandvlek in onze tijd.

De aanstaande wereldwijde recessie door de coronacrisis betekent ook bezuinigingen op hulpgeld. Hulpverleners in Jemen bereiden zich voor op het ergste. In een ingezonden opiniestuk op de site van Sky News doet VN-coördinator noodhulp Mark Lowcock nogmaals een oproep aan de rijke landen om het beloofde geld ook daadwerkelijk over te maken, anders dreigt er een „catastrofe”.

Publieke beroering blijft uit, wat te maken heeft met de geringe media-aandacht. Westerse journalisten kunnen het land niet of heel moeilijk in, beelden zijn schaars en vaak niet te verifiëren. Jemenitische journalisten en fotografen worden geïntimideerd en bedreigd. Het meest recente slachtoffer is de 34-jarige verslaggever en fotograaf Nabil Hasan al-Quaety, die onder meer voor persbureau AFP werkte. Begin juni werd hij in de zuidelijke havenstad Aden vermoord door een groep mannen in uniform.

„De strijdende partijen laten ons geen andere keuze dan doodgaan”, zei de Jemenitische activist en schrijver Bushra al-Maqtari onlangs in een interview. In 2011 stond ze vooraan bij de protesten tegen het autoritaire en corrupte regime van wijlen president Saleh. Toen de oorlog zes jaar geleden uitbrak bleef ze in Jemen. In haar laatste boek, What You Have Left Behind, tekent ze de herinneringen en getuigenissen op van de ontheemden, weduwen, weeskinderen en andere slachtoffers. Zodat zij niet alleen naamloos eindigen in de deprimerende statistieken.

Lotfi El Hamidi (L.elHamidi@nrc.nl @Lotfi_Hamid ) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.