TivoliVredenburg-directeur Jeroen Bartelse: ‘We zijn er nog lang niet’

In de serie Coronaweekboek Cultuur praat NRC wekelijks met mensen uit de cultuursector. Van kunstenaar en muzikant tot galeriehouder en theaterdirecteur: hoe slaan zij zich door de coronacrisis? Wat zijn de effecten op hun leven en werk? Hoe zal deze crisis de kunstwereld veranderen?

‘Het wordt stukje bij beetje beter. Op 1 juni gingen onze deuren weer open. ‘TivoliVredenburg op een kier’ noemden we het: drie concerten per dag voor dertig man. Dat was roerend om te zien. Veel collega’s kwamen voor het eerst sinds maart het gebouw weer in, gingen iets produceren, stonden achter de knoppen of ontvingen weer mensen. Normaal draaien we vijf tot twaalf concerten per dag met duizenden bezoekers, nu waren we gespannen voor drie concertjes voor dertig bezoekers. Je bent na zo’n tijd dicht gewoon heel blij dat je weer een klein beetje op een kier kan. Dat geeft hoop.

„Deze maand zijn we met Walk The Line begonnen. Negen keer per dag laten we mensen in groepen van dertig langs vier zalen toeren, zonder dat ze vooraf weten wat ze krijgen. Je ziet ouder publiek vol verwondering naar de lichtshow van een rockband kijken, en jongeren die tot tranen geroerd naar Bach staan te luisteren, misschien ook wel voor het eerst. Er ontstaan gesprekken tussen het publiek en eigenlijk alle muzikanten. Ze zouden na het optreden iedere bezoeker bij naam kunnen kennen. We gaan deze zomer door met dit concept en kunnen het iets uitbreiden, naar vijftig bezoekers.

We zien om ons heen steeds meer collega’s in de problemen komen

„We gingen er lang vanuit dat we vanaf deze week tot honderd mensen mochten toelaten, maar dat is versoepeld naar wat de zaal aankan met iedereen op anderhalve meter, en daar maken we meteen gebruik van. Er stonden al concerten voor honderd man in onze grotere zalen gepland, daar kunnen nu meer mensen bij. Als vuistregel houden we aan dat we in een zaal met stoelen een vijfde kwijt kunnen, een sta-zaal een tiende. Dus in de Grote Zaal, waar ruim 1.700 bezoekers in passen, gaan nu 300 tot 400 mensen. En in de Ronda, een sta-zaal voor 2.000 man, kunnen we er nu 200 kwijt. Het blijft schrikken als ik het hardop uitspreek.

„We zien om ons heen steeds meer collega’s in de problemen komen. Daar maak ik me echt zorgen over. Wij komen dit jaar nog niet in de problemen, maar de steun die ons wordt geboden hebben we wel heel hard nodig. Onze inschatting is dat zolang er geen vaccin is, je met een vijfde van het publiek zit. Stel dat we meer over het virus te weten komen, en er meer bezoekers kunnen komen, dan nog is het niet reëel dat we naar 80 procent van het aantal bezoekers kunnen. We houden er rekening mee dat we ook in 2021 nog maar een deel van onze normale bezoekersaantallen halen. En dus pionieren we met nieuwe concepten, kijken we naar luchtverversing, looproutes, crowd management. De versoepeling geeft wel hoop, maar we zijn er nog lang niet.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 juli 2020