Californië weer deels op slot

In delen van de Amerikaanse staat Californië zijn versoepelingen van de coronamaatregelen teruggedraaid na een recordaantal nieuwe besmettingen. In onder meer Los Angeles en directe omgeving mogen mensen niet meer binnen in restaurants eten en gaan ook bioscopen, musea en dierentuinen weer dicht. De nieuwe lockdownmaatregelen gelden voor in ieder geval de komende drie weken.

In Californië zijn er volgens de officiële cijfers tot nu toe meer dan zesduizend mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus en de staat kende deze woensdag met ruim 9.700 nieuwe gevallen de grootste dagelijkse stijging van het aantal besmettingen sinds het begin van de uitbraak. Californië heeft het meeste aantal inwoners en de grootste economie van alle Amerikaanse staten.

Gouverneur Gavin Newsom zegt in de Los Angeles Times dat er in 19 van de 58 counties van Californië weer strengere maatregelen gaan gelden, vooral voor binnenactiviteiten: „Dat betekent niet dat restaurants dichtgaan, maar dat we proberen zoveel mogelijk activiteiten naar buiten te verplaatsen om zo verdere verspreiding van het virus te beperken.”

Op de normaal gesproken groots gevierde Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag komende zaterdag 4 juli gaan de parkeerterreinen van alle strand rond Los Angeles en San Francisco dicht. Gouverneur Newsom roept alle inwoners op thuis te blijven en festiviteiten en bijeenkomsten met vrienden en familie te vermijden.