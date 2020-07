Biden: “Trump heeft het slagveld verlaten”

Tijdens een toespraak in zijn thuisstaat Delaware heeft de Democratische presidentskandidaat Joe Biden uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens Biden heeft de president zich teruggetrokken in de strijd tegen het coronavirus in de VS. “Wat is er gebeurd? Het is bijna juli en het lijkt erop dat onze president in oorlogstijd zich heeft overgegeven, met de witte vlag heeft gezwaaid en het slagveld heeft verlaten.”

Volgens Biden had het hoge aantal besmettingen en doden in de VS voorkomen kunnen worden als Trump beter had gehandeld. “Los het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor onze gezondheidswerkers op, voordat u weer golf gaat spelen”, zei Biden.

De Democratische presidentskandidaat ging tijdens zijn toespraak ook dieper in op zijn eigen plannen. Biden zei dat er federale richtlijnen moeten komen die iedereen verplicht stellen een gezichtsmasker te dragen. Daarnaast wil hij viroloog Fauci langer behouden in zijn functie en moeten er 100,000 mensen aangenomen worden die op landelijk niveau contactonderzoek naar besmette mensen gaan doen. Ook zei Biden een verdubbeling van de zogeheten drive-through-testcentra te willen.

Waar Trump weer is begonnen met zijn campagnebijeenkomsten waar vaak duizenden supporters op afkomen, zal Biden tijdens zijn verkiezingscampagne geen massale evenementen organiseren. Momenteel ligt Biden in vrijwel alle polls ver voor op de huidige president.