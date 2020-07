Concrete acties blijven uit bij ingaan annexatieplan Israël

Van het door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu voorgenomen annexatieplan is woensdag nog weinig te merken. Israëlische media melden dat concrete acties uit zijn gebleven om grote delen van de bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever als Israëlisch grondgebied aan te merken.

De regering had aangekondigd vanaf woensdag te beginnen met de annexatie, in lijn met het omstreden vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Het bleef onduidelijk hoe Netanyahu zijn plan precies ging vormgeven.

Weinig voorbereidingen

De Knesset heeft in aanloop naar 1 juli weinig voorbereidingen getroffen, schrijft de krant Haaretz. Uit gesprekken met functionarissen zou blijken dat er weinig diepgaande discussies zijn gevoerd in het kabinet over de plannen, er geen juridische voorbereiding is getroffen en geen politiek beleid gevormd.

De Jerusalem Post schrijft dat volgens een bron de plannen volgende week meer vorm krijgen, in overleg met Washington. „Netanyahu blijft in gesprek met de Amerikanen”, luidt een verklaring van de regering volgens de krant. Er zouden woensdag gesprekken over de kwestie zijn gevoerd met de nationale Veiligheidsraad en „de komende dagen zullen er meer discussies plaatsvinden”. Dinsdag schreef Netanyahu in een vergelijkbare verklaring ook „verschillende consultaties” gehad te hebben over het plan.

Schending internationaal recht

Het annexatieplan is wereldwijd veroordeeld. De Verenigde Naties, de Europese Unie en de Arabische Liga noemden de plannen van de Israëlische premier een schending van het internationale recht. Ook in Nederland klonk kritiek. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich dinsdag achter een motie waarin het kabinet wordt opgeroepen potentiële maatregelen tegen Israël in kaart te brengen, mochten de annexatieplannen worden doorgezet.