‘Boeing informeerde luchtvaartautoriteit niet over aanpassingen 737 MAX’

Boeing heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA niet op de hoogte gesteld van wijzigingen die de vliegtuigbouwer had doorgevoerd in het controlesysteem van de 737 MAX. Deze update leidde tot de crash van twee vliegtuigen in 2018 en 2019, waarbij in totaal 346 mensen omkwamen. Dat melden persbureaus AP en Reuters woensdag op basis van een onderzoeksrapport dat zij in handen hebben.

Na de aanpassing van de 737 MAX in 2016 van het zogeheten MCAS-systeem had Boeing de luchtvaartautoriteit niet geïnformeerd. Hierin was een update doorgevoerd die er uiteindelijk voor zorgde dat de vliegtuigen met de neus omlaag werden gedrukt, wat tot de crashes leidde. Volgens het onderzoeksrapport van het Amerikaanse ministerie van Transport had de autoriteit daardoor een „onvolledig begrip van de reikwijdte en de mogelijke veiligheidsrisico’s” van de aanpassing.

Boeing is net begonnen testvluchten uit te voeren met de verbeterde 737 MAX, waarmee aangetoond moet worden dat de softwarefout is opgelost. Sinds maart 2019 staan alle 737 MAX-vliegtuigen wereldwijd aan de grond, wat het luchtvaarbedrijf al miljarden dollars heeft gekost.