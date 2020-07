‘Amsterdams afvalbedrijf alweer in de financiële problemen’

De Amsterdamse vuilverbrander Afval Energie Bedrijf (AEB) zit opnieuw in de financiële problemem. Dat meldt Het Financieele Dagblad woensdag op basis van bronnen bij het bedrijf. AEB had volgens de krant nog 45 miljoen euro liggen van het vorig jaar door de Europese Commissie goedgekeurde noodkrediet van 80 miljoen euro. De looptijd van deze lening is echter verstreken.

Het bedrijf was op het moment van schrijven niet bereikbaar voor een reactie. Volgens Het FD mocht het noodkrediet alleen worden ingezet om een faillissement te voorkomen. Hiervoor zou het AEB formeel zes maanden de tijd hebben gehad, die nu verstreken zijn. AEB had uitstel kunnen krijgen door een nieuw plan voor het geld in te dienen, maar heeft dit volgens Het FD niet op tijd gedaan.

De afvalverwerker, die eigendom is van de gemeente Amsterdam, torst ruim 200 miljoen euro schuld met zich mee bij een consortium van vier banken. Het bedrijf zat dus al in de problemen maar loopt door de coronacrisis ook nog inkomsten mis. Zo is er minder bedrijfsafval, bijvoorbeeld van Schiphol. Om deze reden zou AEB nu drie maanden uitstel van betaling hebben aangevraagd. Het zou gaan om uitstel van btw, loonbelasting en afvalstoffenheffing ter waarde van „minimaal” 20 miljoen euro.

AEB verwerkt afval uit heel Nederland en levert warmte aan de hoofdstad. Na een aantal branden werd het bedrijf in 2018 onder verscherpt toezicht gesteld. Vorige zomer werden meerdere vuilverbrandingsovens stilgelegd omdat er zorgen waren over de veiligheid daarvan. Toen al zat het bedrijf in ernstige financiële problemen. Onvrede over de situatie bij de afvalverwerker zorgde er kort daarna voor dat drie van de vier commissarissen en de financieel directeur opstapte. Amsterdam besloot toen geld vrij te maken om het bedrijf te redden. Daarop stapte de Amsterdamse wethouder Udo Kock in september op omdat hij het bedrijf had willen privatiseren. Afgelopen januari werd duidelijk dat vijftig van de vierhonderd AEB-medewerkers hun baan zouden verliezen vanwege een reorganisatie. Uiteindelijk wilde de gemeente het bedrijf toch verkopen, maar dit is tot op heden niet gelukt.