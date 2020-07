Amsterdam en banken bereiken akkoord over nieuwe steun AEB

De gemeente Amsterdam, AEB en een consortium van vier banken hebben een deal gesloten over nieuwe steun voor het noodlijdende afvalbedrijf. AEB krijgt 36 miljoen euro extra krediet van de gemeente Amsterdam, enig aandeelhouder van het bedrijf. Met de banken zijn soepeler voorwaarden afgesproken voor de aflossing van leningen van in totaal 200 miljoen euro.

Dat heeft de gemeente woensdagavond bekendgemaakt. Zonder extra krediet en uitstel van aflossingsverplichtingen zou bij AEB nog dit lopende kwartaal een liquiditeitstekort ontstaan, schrijft het bedrijf in jaarstukken die eveneens binnenkort publiek worden.

Met het extra steungeld, dat de totale schuld in de buurt van de 400 miljoen euro brengt, denkt AEB definitief uit de problemen te komen. Volgens directeur Paul Dirix garanderen de afspraken „duurzame financiering voor de komende jaren”, zo zei hij woensdag in Het Parool. AEB wil de schulden onder meer terugbetalen door zijn gloednieuwe biomassacentrale te verkopen, net als zijn belang in stadswarmtevoorziening Westpoort Warmte.

De afvalverbrander – de grootste van Nederland – kwam vorige zomer in ernstige problemen toen het vier van de zes verbrandingslijnen moest stilleggen omwille van de veiligheid. Dat leidde tot een omzetverlies van 36 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit de jaarrekening. Bovendien leed AEB een verlies van ruim 80 miljoen euro. Deze donderdagmiddag verschijnen de conclusies van een onafhankelijk onderzoek naar het ontstaan van de crisis.

Lees ook: Redding AEB is zoektocht naar minste kwaad

Sinds eind vorig jaar zijn alle afvalverbranders weer in gebruik. Daarmee is het leed verre van geleden, blijkt nu. Zo heeft de corona-uitbraak AEB een nieuwe klap toegebracht. Naar verwachting valt de afvalverbranding 13 procent lager uit dan AEB had voorspeld. De voorgenomen verkoop van AEB loopt door de coronacrisis vertraging op. Om een deel van de coronaschade op te vangen, heeft AEB bovendien uitstel van belastingverplichtingen aangevraagd, bevestigt het bedrijf na berichtgeving in Het Financieele Dagblad. Het zou gaan om een bedrag van 17 miljoen euro.

Er zijn ook structurele problemen. Zo heeft AEB last van een slecht werkende nascheidingsinstallatie en staat het bedrijf voor een ingrijpende reorganisatie.

Lees ook deze reconstructie: Hoe solistisch Amsterdam het AEB maar niet kwijtraakt

Europese commissie

Deze nieuwe ronde staatssteun is onderdeel van de 80 miljoen euro die de gemeente vorige zomer al aan AEB ter beschikking had gesteld. Daarvan heeft het afvalbedrijf vooralsnog ‘slechts’ 35 miljoen gebruikt. Dat nu desondanks een nieuw akkoord nodig is, heeft vooral te maken met Europese staatssteunregels.

De Europese Commissie gaf vorig jaar al haar fiat aan de gemeentelijke reddingsoperatie. Maar na zes maanden verloopt die toestemming. Om ook op het restant van de eerder toegezegde steungelden aanspraak te maken, moeten partijen nu een ‘herstructureringsplan’ indienen, waarin staat hoe het bedrijf weer gezond kan worden. Belangrijk onderdeel daarvan is een langetermijndeal met de banken. Hoewel een eerdere deadline voor dit herstructureringsplan al in februari verliep, zegt een woordvoerder van AEB geen problemen te verwachten met Brussel.