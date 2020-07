Advocaten willen voor Thijs H. geen celstraf, alleen tbs

Ontsla Thijs H. van rechtsvervolging en leg hem tbs met dwangverpleging op. Dat betoogden zijn twee advocaten woensdag in de strafzaak voor de rechtbank in Maastricht.

De 28-jarige H. stak op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 53-jarige vrouw uit die plaats dood. Op 7 mei deed hij hetzelfde met een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man uit Heerlen op de Brunssumerheide. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 24 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Volgens de twee officieren van justitie was H. niet volledig ontoerekeningsvatbaar, heeft hij zelf bijgedragen aan eventuele wanen door drugsgebruik en nam hij zijn medicijnen soms wel en niet in. Ook zou hij te vaak gelogen hebben of zijn verhaal bijgesteld.

Het Pieter Baan Centrum (PBC) concludeerde eerder dat H. vanwege een psychose begin mei 2019 wel volledig ontoerekeningsvatbaar was. H.’s raadsman Joost de Bruin hekelde het requisitoir van het OM „waarin sneer na sneer werd uitgedeeld naar zo ongeveer iedereen die iets met de zaak te maken heeft: tientallen insinuaties en poging tot verdachtmaking richting het PBC en de ouders van Thijs die volledig werden afgefakkeld, terwijl ze zich hier niet kunnen verdedigen.”

De Bruin bestreed verder de voorbedachte rade bij de drie dodelijke steekpartijen. Dat veronderstelt juridisch „kalm beraad en rustig overleg, maar binnen de gestoorde realiteit van H. kon van een weloverwogen keuze geen sprake zijn”.

Schizofrenie

H.’s andere advocaat Serge Weening stond onder meer stil bij het verwijt van justitie dat H. zijn verhaal in de maanden na zijn aanhouding meerdere malen bijstelde en zou hebben gelogen. Ook volgens de deskundigen van het PBC paste dat bij het langzaam herstel van de verdachte (het terugkomen uit de psychose).

H.’s psychose is volgens de verdediging en het PBC ontstaan door schizofrenie. Het OM veronderstelt ook een verband met het gebruik van drugs en medicatie.

Volgens het OM hadden de ouders wel degelijk alle bestaande vragen ter zitting kunnen beantwoorden, maar ze beriepen zich op hun verschoningsrecht. „Deskundigheid van en respect voor het PBC staan niet ter discussie, maar we mogen het wel niet eens zijn.”

Spijtbetuiging

De zitting van woensdag begon ruim twee uur later dan gepland. Volgens H. omdat medewerkers van de penitentiaire inrichting in Vught, waar hij vastzit, via de intercom de verkeerde gedetineerde vroegen zich klaar te maken voor vervoer richting Maastricht.

H. betuigde in zijn laatste woord nogmaals zijn spijt: „En dat is geen slap gelul. Ik meen het. Ik werd gedreven door een zoektocht naar het ergste in mezelf, het stukje roofdierbrein. Maar het is niet wie ik ben. Ik wil nooit meer iemand pijn doen en hoop nu op hulp.”

De rechtbank doet op 30 juli uitspraak.