Zeven nieuwe omroepen willen in het bestel

Ongehoord Nederland van Arnold Karskens is een van de zeven omroepen die zich hebben gemeld bij minister Slob. Foto Koen van Weel/ANP

Bij het Commissariaat voor de Media (CvdM) hebben zich zeven nieuwe aspirant-omroepen aangemeld. Daaronder zijn Ongehoord Nederland, dat zich richt op „Nederlanders die nu niet gehoord worden” en M24, een omroep „voor moslims, die tegelijkertijd toegankelijk is voor iedereen”. Zij hopen vanaf 1 januari 2022 programma’s te kunnen uitzenden bij de publieke omroep. In januari sprak minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) van „zo’n elf potentiële aspirant-omroepen” die bij het ministerie hun belangstelling hadden laten blijken. Behalve Ongehoord Nederland noemde Slob toen „Moslim24”, „Omroep Groen” en „LoveTV”.

Iedere vijf jaar kunnen nieuwe aspirantomroepen zich melden voor een uitzendvergunning. Tijdens vorige concessieperiodes kregen Powned, WNL (2009) en Human (2016) een aspirantstatus.

Lees ook: Publieke omroepen hebben miljoen minder leden

Minstens 50.000 leden

Het CvdM had belangstellenden dit jaar opgeroepen zich voor 1 juli te melden. Om kans te maken op een tijdelijke erkenning moeten nieuwe omroepen op 31 december van dit jaar een lijst aanleveren met minstens 50.000 betalende leden.

Ook moeten zij zich onderscheiden van bestaande omroepen, met andere programma’s voor andere doelgroepen. Maandag organiseert de toezichthouder een bijeenkomst over de procedures. Overigens kunnen nieuwe belangstellenden zich nog tot eind van dit jaar aanmelden of terugtrekken.

Ongehoord Nederland laat desgevraagd weten al meer dan 50.000 leden aan zich te hebben gebonden. M24, dat sinds dinsdag een site heeft, begint nu met werven.

Het CvdM geeft voor 1 februari 2021 een advies aan minister Slob . Ook het NPO-bestuur en de Raad voor Cultuur geven hun oordeel over de nieuwe omroepen. Minister Slob besluit uiterlijk 1 augustus 2021 welke nieuwe omroepen een aspirantstatus krijgen.

Leden werven

Bestaande omroepen hebben eveneens tot eind dit jaar de tijd om hun ledenaantallen op peil te krijgen. In het wetsvoorstel dat nu voorligt bij de Raad van State is de ledeneis verlaagd. Aspirantomroepen Powned, WNL en Human moeten eind december 50.000 leden hebben om kans te maken op een volwaardige omroepstatus. Die leden moeten zestien jaar of ouder zijn, en ten minste 5,72 euro per jaar betalen.

Lees ook: Ledenwerving door omroepen kost bijna tien keer meer dan opbrengst

Omroep Powned verzet zich al jaren tegen deze „volstrekt achterhaalde” methode, de omroep is van mening dat je draagvlak ook kunt meten op grond van onlinebereik. Om toch te kunnen blijven bestaan is de omroep onlangs een campagne begonnen: ‘Een tientje voor een PowNed-vriendje’. Iedereen, leden en niet-leden, die een nieuw Powned-lid aandraagt (à 5,72 euro) ontvangt 10 euro van de omroep. „Geld dat we liever uitgeven aan onze trouwe onlinevolgers dan aan dure reclamebureaus.” Omroepbaas Dominique Weesie laat weten dat de omroep in de eerste zes maanden van dit jaar van 18.500 leden gegroeid is naar 40.000 leden.

Human meldt dat de omroep inmiddels meer dan 50.000 leden heeft, maar ook dat zij doorgaan met campagne voeren, om te voorkomen dat de omroep – door uitstroom, door onder meer de coronacrisis – in december door de ondergrens zakt. WNL heeft op dit moment 58.000 leden, aldus de omroep.