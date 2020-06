‘Zeker 1.600 mensen vastgezet tijdens burgeroorlog Jemen’

Sinds 2016 zijn in het door oorlog verscheurde Jemen zeker 1.600 Jemenieten vastgezet en 770 mensen verdwenen. Dat zegt een onafhankelijke Jemenitische mensenrechtenorganisatie in een dinsdag verschenen rapport. Het is de eerste keer dat er cijfers naar buiten worden gebracht van de schaal waarop in het land misstanden plaatsvinden.

In de afgelopen vier jaar zijn 344 inwoners van het land gemarteld en zeker 66 mensen zijn omgekomen in detentie. Sinds 2014 is in Jemen een bloederige burgeroorlog gaande. Het rapport heeft betrekking op de periode van april 2016 tot april dit jaar.

The Mwatana Organization for Human Rights schrijft in het 87 pagina’s tellende verslag over geheime gevangenissen. In het land zouden honderden mensen vastzitten in elf detentiecentra, waar „marteling en andere vormen van onmenselijke straffen” worden uitgevoerd. De organisatie maakt zich vanwege de hongersnood en de coronacrisis ernstig zorgen over de situatie van de gedetineerden.

De meeste misstanden werden gepleegd door Houthi-rebellen, die gesteund worden door Iran. Maar ook de door de Verenigde Arabische Emiraten getrainde milities, die aan de kant staan van de Arabische coalitie, zijn schuldig, aldus de mensenrechtenorganisatie. De autoriteiten in het land hebben nog niet op het rapport gereageerd.

Het conflict in Jemen begon toen Houthi-rebellen eind 2014 de regering uit de hoofdstad Sanaa verdreven. Een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië probeert sindsdien de Houthi’s te verdrijven. In het land is door de oorlog een humanitaire crisis gaande waarbij sinds eind 2014 meer dan honderdduizend Jemenieten om het leven zijn gekomen.