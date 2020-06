Voortvluchtige drugsbaron Cetin G. gearresteerd in Istanbul

De Turks-Nederlandse drugscrimineel Cetin G. is opgepakt in Istanbul. Dat bevestigt zijn advocaat dinsdag naar aanleiding van berichtgeving in Turkse media. G. werd eind 2016 in Nederland veroordeeld tot twaalf jaar cel. Kort voor het vonnis was hij op de vlucht geslagen, terwijl hij op borgtocht vrij was. Sindsdien was hij spoorloos. Of de drugsbaron nu kans maakt uitgeleverd te worden aan Nederland, wil G.’s advocaat niet zeggen.

G. is volgens Turkse media gearresteerd in een onderzoek naar een grote internationale drugsbende. De groep zou duizenden kilo’s cannabis, morfine, heroïne en cocaïne hebben verhandeld. G. zou aan het hoofd van de groep staan. De Turkse autoriteiten spreken van de grootste antidrugsoperatie in de nationale geschiedenis: er vonden gelijktijdig invallen plaats in elf provincies. Bijna duizend agenten werden ingezet, net als 150 commando’s.

Bij een inval in een luxueuze woning vonden agenten volgens de krant Takvim aan de muur een portret van een man waaronder in het Turks ‘Sultan’ stond geschreven. De man op het portret, waarvan de krant een foto heeft gepubliceerd, zou G. zijn. Zijn advocaat wil geen verdere toelichting geven op de zaak.

De ontsnapping van G. was een pijnlijke kwestie, liet de politie destijds weten aan de NOS. G. was na een lang onderzoek in 2014 opgepakt, in verband met enkele grote cocaïnetransporten. Hij betaalde een half miljoen euro borg om het vonnis in vrijheid te mogen afwachten. Nadat justitie eind 2016 veertien jaar cel tegen hem had geëist, knipte G. zijn enkelband door en verdween hij. In Brazilië, waar hij ook voor drugs is veroordeeld, verdween G. al eens tijdens een verlof aan het einde van zijn celstraf.