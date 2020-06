Vaccinatiegraad stijgt voor het eerst in vijf jaar

Voor het eerst in vijf jaar is de landelijke vaccinatiegraad licht gestegen. Dat meldt het RIVM dinsdag op basis van de cijfers uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) van 2019. Van alle kinderen die in 2017 geboren zijn, heeft 90,8 procent alle vaccinaties ontvangen voor zij twee jaar werden. Dat percentage lag een jaar eerder nog 0,6 procentpunt lager.

Meer kinderen werden afgelopen jaar onder meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rodehond (BMR). Ook kregen meer baby’s een vaccin toegediend tegen de meningokokkenziekte. Na jaren van daling stabiliseerde het aantal vaccinaties zich in 2018. Het schema voor vaccinaties is sinds 1 januari dit jaar aangepast. Baby’s worden nu ingeënt als ze 3, 5 en 11 maanden oud zijn en niet meer na 2, 3, 4 en 11 maanden. Ook kan een moeder zich tijdens de zwangerschap tegen kinkhoest laten vaccineren.

Uit de RVP-cijfers blijkt dat met name in de GGD-regio’s Flevoland en Gelderland-Midden kinderen gemiddeld minder vaak worden ingeënt. Een deel van die regio’s behoort tot de zogeheten Biblebelt, waar ouders vanuit geloofsoverwegingen hun kinderen vaker dan in de rest van Nederland helemaal niet laten inenten. Vorig jaar was op Urk (Flevoland) sprake van een mazelenuitbraak toen de ziekte bij ten minste negen schoolkinderen en een volwassene werd vastgesteld. Drie van de kinderen waren ingeënt, de zes andere en de volwassene niet. Urk behoort tot de gemeenten met de laagste vaccinatiegraad in Nederland.

De landelijke vaccinatiegraad voor de HPV-vaccinatie voor meisjes die geboren zijn in 2005 is met 7,5 procent toegenomen tot 53 procent. HPV is een virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Ook jongens kunnen drager zijn van het virus. Zij kunnen sinds vorig jaar worden ingeënt.