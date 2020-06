Gemarineerde geitenkaas

Curaçao, waar chef en auteur Helmi Smeulders al zo’n twintig jaar woont, is een eiland met heel veel geiten. Koken met geitenvlees is dan ook onderdeel van de lokale keuken. Koken met geitenkaas een stuk minder, blijkt uit de verhalen van Smeulders in dit boek. Er is één producent, die gelukkig hele fijne geitenkaas maakt. En daarmee maakt Smeulders dit recept.

Rol balletjes van de geitenkaas, ter grootte van een walnoot, en leg ze op een bakplaat. Laat minimaal dertig minuten opstijven in de koelkast. Doe de balletjes voorzichtig over in een ruime weckpot en voeg de kruiden en specerijen toe. Giet de olijfolie erbij en zorg dat de kaas volledig onderstaat. Bewaar in de koelkast. Na een week zijn de smaken goed ingetrokken en is de geitenkaas klaar voor gebruik.

VOOR 500 GRAM: 500 g zachte geitenkaas 3 takjes oregano 5 teentjes knoflook, geplet 1 stengel citroengras, gekneusd 1 tl chilivlokken 1 tl limoenrasp ½ tl zwarte peperkorrels 750 ml extra vierge olijfolie van goede kwaliteit Helmi Smeulders Het Caribische kookboek Nieuw-Amsterdam 192 blz. € 21,99

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 juni 2020