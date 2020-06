Pakistan International Airlines krijgt Europees vliegverbod van half jaar

Pakistan International Airlines (PIA) krijgt zeker zes maanden geen toestemming om in het Europese luchtruim te vliegen. Dat heeft het EU-agentschap voor luchtvaartveiligheid EASA dinsdag besloten, melden de internationale persbureaus. De nationale Pakistaanse luchtvaartmaatschappij kwam in opspraak na een vliegtuigcrash in mei, terwijl vorige week bleek dat een derde van de piloten zonder geldig vliegbrevet vloog.

EASA maakt zich zorgen over de geldigheid van de Pakistaanse vliegvergunningen. PIA is volgens het agentschap niet in staat gebleken om piloten en vliegtuigen te certificeren volgens de geldende internationale normen, zo staat in de brief waarin het vliegverbod is medegedeeld. Het verbod heeft volgens deskundigen ook gevolgen voor PIA-vluchten naar het Verenigd Koninkrijk en Canada, aangezien de maatschappij het komende half jaar om het Europese luchtruim heen moet vliegen.

PIA vliegt sinds 2013 niet meer rechtstreeks naar Nederland. De maatschappij biedt tegenwoordig alleen gedeelde vluchten naar Amsterdam aan via Turkish Airlines, Etihad, SAS en Air France.

Eind mei kwamen 97 inzittenden om het leven bij het neerstorten van PIA-vlucht PK8303 bij een woonwijk in Karachi, de grootste stad van Pakistan. Op de grond raakten acht mensen gewond. Een van hen, een Pakistaans meisje, overleed later aan haar verwondingen in het ziekenhuis.

Vervalste papieren

Uit onderzoek naar de crash blijkt dat de piloot te veel vaart had bij het landen, terwijl het landingsgestel niet was uitgeklapt. Ook negeerden de piloten waarschuwingen van de verkeerstoren, waar eveneens de juiste procedures niet werden nageleefd. De Airbus A320 raakte de landingsbaan en vertrok weer, maar crashte ruim een kwartier later in een buurt aan de rand van luchthaven van Jinnah, toen beide motoren het begaven.

Nadien bleek dat er in totaal 262 piloten uit Pakistan met vervalste papieren vlogen. Volgens de Pakistaanse minister van Luchtvaart Ghulam Sarwar Khan ging het bij PIA om 141 van de 450 piloten. Zij zijn afgelopen donderdag op non-actief gesteld. Ook heeft de Pakistaanse regering vijf ambtenaren van de nationale luchtvaartinstantie ontslagen. Zij kunnen daarnaast nog strafrechtelijk worden vervolgd.